La Terra si è formata molto più velocemente di quanto pensassimo

anche il nostro pianeta sistema solaresistema solare, si è formato 4,6 miliardi di anni fa. Questo è un dato ormai unanime. Tuttavia, un punto è ancora oggetto di accesi dibattiti. quella di DurataDurata di questa formazione e dei suoi meccanismi associati. La teoria più popolare riguarda le collisioni di stadi tra embrioni planetari. Quindi, ci sarebbero voluti dai 50 ai 100 milioni di anni perché la Terra si formasse in questo modo, perché questa teoria suggerisce un certo grado di possibilità. Sì, non attraversiamo piccoli pianeti ogni giorno.

formata in pochi milioni di anni

Ma negli ultimi anni si è fatta strada una nuova idea. È una formazione molto più veloce, in pochi milioni di anni, e non comporta impatti giganteschi, ma piuttosto giganteschi arretratoarretrato Piccoli oggetti di pochi millimetri. Questa teoria è stata presentata in un articolo pubblicato 3 anni fa (leggi sotto). I ricercatori di Copenaghen, autori di questo precedente studio, tornano ora sull’argomento per vincolare la natura della materia alla sua origine pianeti telluricipianeti tellurici Il sistema solare, in particolare la Terra e Marte, determinando così il metodo della loro formazione.

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista naturaGli scienziati usano isotopiisotopi IL siliciosilicio come traccianti per comprendere i meccanismi di formazione dei pianeti. Così hanno analizzato la composizione isotopica di oltre 60 meteoritimeteoriti diversi corpi e pianeti, al fine di osservare la correlazione” EreditarioEreditario che possono esistere tra loro.

crescita accumulando polvere

I risultati mostrano che, contrariamente alla nozione più diffusa, CondritiCondriti Non formeranno i mattoni di pianeti come Marte e la Terra. D’altra parte, sembra che questi due pianeti avranno una connessione con asteroidiasteroidi Divergente si è formato molto presto nella storia del sistema solare. Ciò indica una rapida formazione, in meno di 3 milioni di anni, attraverso Crescita per collisione e accrescimento di elementi molto piccoli all’interno del disco protoplanetario. Secondo i ricercatori A una stellauna stella Cento chilometri di diametro possono formarsi molto rapidamente da questo disco di polvere. Raggiunte queste dimensioni, la crescita continua “risucchiando” tutti gli elementi nelle vicinanze, comprese le piccole particelle di ghiaccio.

La presenza dell’acqua non è più una questione di fortuna

Quindi questa nuova visione ha un impatto sull’origine dell’acqua sulla Terra. Nell’ipotesi più diffusa, l’acqua potrebbe già essere stata portata sulla Terra dai bombardamenti di comete ricche di ghiaccio d’acqua alla fine della formazione del pianeta. Ma la nuova teoria proposta dai ricercatori di Copenaghen, che mette in discussione il modo in cui si è formata la Terra, suggerisce che l’accumulo di acqua sia avvenuto durante la fase di rapido accumulo, e non fosse quindi di origine “lontana”.

Una considerazione importante perché rifiuta l’idea di “fortuna” implicita nella sua ipotesi dell’acqua cometecomete. Al contrario, la nuova teoria indica che l’acqua è un elemento strettamente correlato alla formazione dei pianeti terrestri, sia nel nostro sistema solare… che altrove.

La fase iniziale della formazione della Terra è avvenuta molto più velocemente di quanto si pensasse. È misurando gli isotopi in modo molto preciso verver I ricercatori sono giunti a questa conclusione.

Articolo da Natalie MayerNatalie Mayerpubblicato il 24 febbraio 2020

Collisioni casuali di corpi sempre più grandi nel corso di diverse decine di milioni di anni. Questo è il metodo utilizzato dal file Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Ho sempre immaginato che la nostra Terra si fosse formata. Ma Lavoro di ricerca dell’Università di Copenaghen (Danimarca) stanno ora mettendo in discussione questa teoria. Tutto sarebbe finito in soli cinque milioni di anni.

Appena ? attraverso ilessendoessendo, non c’è dubbio. E anche sulla scala del nostro sistema solare. La sua età è stimata in circa 4,6 miliardi di anni. Restringendo il tutto a 24 ore, le scoperte dei ricercatori di Copenaghen indicano che ci sarebbe voluto solo un minuto e mezzo per la formazione della proto-Terra. Da cinque a quindici minuti a seconda dell’idea accettata fino a quel momento.

Il lavoro dei ricercatori dell’Università di Copenaghen sta ora indirizzando gli astronomi verso un’altra teoria. “Come punto di partenza, c’era la polvere. Oggetti delle dimensioni di un millimetro, che piovevano su un corpo che dormiva e formavano la nostra Terra tutto in una volta”.spiega Martin Schiller, ricercatore, in A Comunicato stampa dell’Università di Copenaghen.

Acqua più banale del previsto?

Questa conclusione, hanno tratto i ricercatori, deriva dalle misurazioni più precise mai effettuate sugli isotopi di ferro. Hanno già studiato la miscela isotopica di questo elemento in vari meteoriti. Solo un tipo di meteoriti ha mostrato una composizione simile a quella terrestre: i condriti CI. “Se il processo fosse stato più casuale, non avremmo identificato un singolo tipo di meteorite, ma piuttosto una miscela”.Martin Schiller rassicurato.

Altri meteoriti, provenienti da Marte, ad esempio, mostrano che la composizione isotopica del ferro era diversa nei materiali utilizzati all’inizio della crescita del nostro pianeta. Forse a causa delle temperature prevalenti in quel momento in prossimità dei nostri giovani SulliSulli. Dopo alcune centinaia di migliaia di anni, il nostro sistema solare si è raffreddato abbastanza da consentire alla polvere di condrite CI dall’esterno di entrare nella zona di accrescimento della proto-Terra.

“Questa polvere domina la formazione del mantello terrestre. Questo è possibile solo se la maggior parte del ferro più antico si sposta nel nucleo. E quindi, se la formazione di questo nucleo – Ciò che i ricercatori chiamano differenziazione planetaria – è successo così in fretta”Martin Schiller spiega. “Questa scoperta non solo chiarisce la storia del nostro sistema solare, ma potrebbe anche far luce su come si sono formati i pianeti in altre parti del mondo. galassiagalassia. »

“ L’acqua potrebbe essere un semplice sottoprodotto della formazione planetaria “

“Se la nostra teoria è corretta, potrebbe risultare che l’acqua sia un semplice coprodotto della formazione dei pianeti”.Tanto basta per rendere estremamente comune nel nostro universo una delle componenti principali della vita così come la conosciamo.

Composizione della Terra: uno dei geocronometri era sbagliato

La Terra e il sistema solare sono nati circa 4,568 miliardi di anni fa. Per quanto riguarda gli eventi che sono seguiti, ora c’è dubbio poiché una nuova valutazione, rivista al ribasso, di metà vitametà vita per il radioisotopo samariosamario, uno dei geocronometri utilizzati per la cronaca di ciò che accadde lì durante le prime centinaia di milioni di anni della sua evoluzione. Là differenziazionedifferenziazione Pianeta Terra colorecolore E su Marte, sarebbero accaduti molto più velocemente e prima di quanto pensassimo.

Articolo da Lorenzo SaccoLorenzo Sacco Inserito il 04/09/2012

Questo non è un interrogativo sull’età della Terra e del sistema solare. Ma un articolo pubblicato su Scienze Dimostra la necessità di ripensare la sequenza temporale degli eventi durante il periodo Adeano sulla Terra, su Marte e sulla Luna. Se chiedi a Wolfram Alpha di dirti tutto su Anair 146, ti farebbe sapere che è radioattivo e ha un’emivita abbastanza lunga da consentire la datazione di antichi processi geologici in contrasto con il carbonio-14 e un’emivita di soli 5.730 anni. ma soprattutto, in relazione indiretta con l’odierna abbondanza misurabile di isotopi neodimioneodimio Consente di datare anche le operazioni avvenute inalbaalba Dalla storia del sistema solare.

Ma ecco la cifra di 103 milioni di anni 146ho sbagliato! Secondo un gruppo di ricercatori che hanno utilizzatoSistema di accelerazione Argonne Tandem Linac Dall’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, il vero valore dell’emivita di Samarium 146 è di 68 milioni di anni.

Non c’è rivoluzione per l’età del sistema solare, ma d’altra parte, per quanto riguarda la cronologia stabilita degli eventi che si sono svolti durante le prime centinaia di milioni di anni all’interno dei pianeti rocciosi, dovremo rivedere la versione!

Grazie a campioni di rocce lunari e meteoriti marziane, oltre che di rocce terrestri, abbiamo stimato le date di differenziazione di questi pianeti, cioè la formazione di nuclei e mantelli chimicamente ben separati. Tenendo conto del nuovo valore dell’emivita del samario, queste differenze si sarebbero verificate più rapidamente e le vite stimate sarebbero confluite con altri orologi nucleari secondo i ricercatori.

Formazione più rapida del mantello lunare

Tra le rocce più antiche del mondo, alcune di esse mostrano segni di invecchiamento oltre ai processi geodinamici e geochimici a cui sono testimoni. Già, possiamo fare una prima valutazione, che è la seguente.

Tira

Si ritiene che il processo del mantello che ha formato alcune delle rocce in Groenlandia sia avvenuto 170 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare. L’età rivista di 120 milioni di anni è ora più in linea con quella determinata da un altro orologio nucleare per le rocce trovato in Australia. Ciò suggerisce che questo processo ha interessato l’intero pianeta.

Allo stesso modo per le rocce in Canada, si passa da 287 a 205 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare mediante un altro processo.

colore