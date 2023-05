La Sommelière, leader europeo delle cantine vinicole, festeggia i suoi 30 anni!

Riferimento professionale

Nato dalla passione di un imprenditore francese, La Sommelière è stato uno dei marchi pionieri nella democratizzazione della conservazione del vino. Progettando cantine in grado di riprodurre l’ambiente di conservazione di una cantina naturale, ha rapidamente preso piede tra i professionisti.

Sommelier a tres tôt defini ce qui est devenu les 5 regles d’or per una cave de vieillissement: una temperatura precisa e costante, un controllo dell’igrometria, assenza di vibrazioni, un sistema di filtrazione e d’aerazione e una protezione contro la luce. Il suo impegno nel migliorare i suoi prodotti in base ai vincoli e alle attività dei suoi clienti le ha permesso di acquisire una competenza riconosciuta nel suo campo e di sviluppare depositi di firme. Scaffalature compatte, multiposizione progettate per tutti i formati di bottiglia, cantine multitemperatura e multizona o applicazioni per la gestione della cantina sono tra le tante innovazioni che hanno forgiato la reputazione del marchio.

Professionista in erba, la sua competenza è oggi alla portata di tutti. Quando il suo creatore si è reso conto che c’erano parecchi proprietari di cantine naturali là fuori, il marchio ha preso una svolta decisiva condividendo la sua conoscenza ed esperienza con tutti gli enofili là fuori.

Dal ristorante alla casa, La Sommelière ha ridisegnato ciascuna delle sue cantine per garantire una conservazione ottimale del vino in una soluzione adeguata. L’eredità di questa conoscenza professionale si riflette ora in ogni prodotto.

Gran Premio d’oro 2022 per l’innovazione

Al cambiamento degli stili di vita, La Sommelière è riuscita a fornire una risposta moderna, innovativa e intuitiva che ne fa il marchio di riferimento nel mercato delle cantinette. L’esperienza del marchio è indubbiamente parte del suo DNA, ma è la sua convinzione e il suo impegno per l’innovazione che attrae oggi migliaia di amanti del vino. Elegante, estetica e ora connessa, La Sommelière rinnova le innovazioni e scuote i codici della cantina con l’ambizione di condividere il suo amore per il vino.

concesso ” Gran Premio d’oro per l’innovazione »Durante la Foire de Paris 2022, grazie alla cantina francese “ECELLAR” completamente connessa, in grado di gestire da remoto il libro dei vini e seguire in tempo reale tutti gli ingressi e le uscite delle bottiglie dalla cantina, il marchio continua ad innovare per offrire soluzioni affidabili, durevoli e moderne per la conservazione del vino: ” Siamo molto orgogliosi che la giuria del Grand Prix de l’Innovation premi la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione francesi.. Abbiamo sempre incanalato l’innovazione e la cura dei dettagli nel design delle nostre cantine vino. Per fornire soluzioni innovative, le donne e gli uomini di La Sommelière, che sono soprattutto amanti del vino, si chiedono costantemente come soddisfare al meglio le aspettative dei nostri clienti. Appassionati di vino ma anche per alcuni di noi amanti delle nuove tecnologie, ci siamo circondati dei migliori ingegneri e partner per questo progetto. Il risultato: un’innovazione globale lodata dall’Innovation Grand Prix 2022, il primo caveau veramente connesso, ECELLAR. “, Benvenuto Didier Grechta, CEO di Groupe Frio, la società madre di La Sommelière.

uomo sotto i riflettori

Con un nome come “La Sommelière”, c’era da aspettarsi l’impegno del marchio a difendere i diritti delle donne nel mondo degli affari; Il marchio è inoltre soddisfatto della perfetta parità dei suoi team in tutto il mondo; Composto da 100 dipendenti, la parità di genere è stata raggiunta con una completa uguaglianza (50 donne e 50 uomini)!

Il suo desiderio di promuovere il successo e l’esperienza delle donne è emerso ancora una volta scegliendo il suo nuovo portavoce, Léa Perret, miglior commerciante di vini giovani in Francia 2022 e co-direttore di Cantina di Nicolas Leon Jacobins. Un nuovo modo per il capocantista di rafforzare il suo impegno affinché il vino sia per tutti: principiante, appassionato o intenditore, di ogni età e genere, sapendo che il marchio, così come il commerciante di vino, ha il desiderio di democratizzare il vino e la sua vocazione a tutti i pubblici.

“Il mio titolo di Best Young Wine Merchant 2022 rappresenta un vero sviluppo di carriera, in quanto premia sia i giovani uomini che le donne.” Léa Perret, che ha dedicato il suo titolo a giovani uomini e donne, si è dichiarata amante del vino. “Questo premio dimostra che la professione è alla portata di tutti. Quest’anno abbiamo avuto solo tre donne tra le nostre otto finaliste. Era la prima volta che il finalista veniva mixato [concours meilleure caviste de France 2022]Finora hanno partecipato solo uomini.

Il marchio sta inoltre approfittando del suo anniversario per rivelare cosa c’è dietro la sua reputazione pubblicando una serie di foto e testimonianze dei dipendenti sul suo sito web. www.lasommeliere.comUn modo per evidenziare l’impegno e la passione dei suoi talenti, uomini e donne. da scoprire nel corso del 2023.

Come ogni compleanno, il brand copre i suoi clienti con tanti regali da scoprire e trovare sul sito www.lasommeliere.comper tutto il 2023: storia del marchio, consigli e selezione di vini del miglior giovane commerciante di vini in Francia 2022 e molte promozioni esclusive (concorso, buoni regalo, offerte commerciali, ecc.).