Progettati per l’esplorazione dello spazio, questi robot modulari si trasformano a piacimento!

La serie si ripete Stargate SG-1 Stanno per diventare realtà? Ricercatori di Scuola Politecnica Federale di Losanna Hanno appena sviluppato un robot modulare ispirato agli origami. Chiamato Mori3, ogni modulo assume la forma di un triangolo e diversi moduli possono essere raggruppati per creare robot 3D. I ricercatori descrivono in dettaglio la loro invenzione nella rivista L’intelligenza artificiale della natura.

Ciascuna delle unità triangolari può funzionare in modo completamente indipendente. Sono dotati di motori per muoversi su una superficie piana e azionare i collegamenti quando sono collegati a un’altra unità. I suoi tre lati possono allungarsi indipendentemente dagli altri, permettendo al robot di cambiare forma e dimensione a seconda delle necessità. È dotato di batterie e connessione wireless.

Un robot progettato per le astronavi

I moduli possono quindi essere assemblati in una griglia poligonale per creare strutture complesse e articolate, adatte ai compiti da svolgere. Ad esempio, i ricercatori hanno mostrato dieci unità di Mori3 assemblate per creare un robot quadrupede in grado di camminare.

Mori3 è progettato per i viaggi nello spazio. Il suo vantaggio principale è la sua versatilità. Invece di dover inviare nello spazio diversi robot specializzati per ogni missione, gli astronauti possono semplicemente prendere un mucchio di moduli Mori3 e assemblarli secondo necessità.