La sua auto è caduta da 30 metri, ecco le immagini shock (video).

Il suo team ha riferito sui social network che Thierry Neuville e il copilota Martin Widye erano stati vittime di un grave incidente stradale durante i test con la nuova Hyundai Hybrid la prossima stagione a Tarn.

I due uomini sono stati vittime di una caduta da 30 metri sul fondo di un burrone. “L’equipaggio sta bene e in buona salute e l’assistenza è stata immediatamente fornita sul posto per curare l’infortunio alla spalla di Martin”, ha detto Hyundai su Twitter. Il pilota e il suo copilota hanno superato l’ospedale di Montpellier e sono riusciti a partire in serata.

Thierry Neuville ha già completato tre giorni di test ad ottobre con la nuova Hyundai i20 Rally1 ibrida nel nord Italia. Il marchio sudcoreano era in quel momento in Alsazia, nell’est della Francia, per testare l’auto in condizioni difficili sulla neve, ma a causa dell’abbondanza di neve, il test in questa parte del Grande Est della Francia è stato interrotto e sostituito in la regione del Tarn, nella regione dell’Occitania.