La formazione Jumbo-Visma dovrebbe perdere il title sponsor nel 2024

Mentre Jumbo-Visma è in lizza da alcune settimane e ha appena conquistato la sua 20a vittoria ad À Travers la Flandre grazie a Cristoforo LaporteTuttavia, la formazione olandese sta vivendo un po’ di fermento, fuori vista, dietro le quinte.

La catena di supermercati Jumbo, main sponsor della squadra, potrebbe già decidere di ritirarsi dal 2024. Ed è stato il portavoce del brand a confermare le voci al microfono di NOS: “Stiamo rivedendo la nostra posizione. Ciò includerà anche la nostra politica di sponsorizzazione. Dobbiamo verificare se siamo ancora coerenti con la nostra visione, le nostre ambizioni e le esigenze dei nostri clienti”.

In altre parole, le discussioni tra le diverse parti potrebbero quindi continuare, ma secondo Spurza Jumbo non dovrebbe assumere il ruolo di main sponsor.

Non c’è bisogno di preoccuparsi della testa di allenamento in bicicletta, Riccardo Spina :”Finora, non sono ancora molto preoccupato. L’ho sentito arrivare. Abbiamo ancora molto tempo per vederlo arrivare e abbiamo abbastanza partner che vogliono continuare con noi. “

Quindi, cosa sta spingendo Jumbo a rivedere la sua politica di sponsorizzazione a questo punto? Ebbene, qualche tempo fa, la catena di supermercati ha attraversato momenti difficili, poiché l’immagine del marchio è stata gravemente danneggiata da uno scandalo di riciclaggio di denaro nel mondo dei motori, incluso il grande capo del marchio, Fritz van Ered Era il principale sospettato. Dopodiché, Van Erd ha lasciato il suo posto.

Sponsor di successo dal suo arrivo nel 2018, Jumbo deve abbandonare il ruolo di title sponsor. Resta da vedere dove porteranno le discussioni e se si potrà prendere una decisione su un ruolo di sponsor secondario.