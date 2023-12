Tre consigli per riscaldare la casa senza alzare il riscaldamento

Il risparmio non è da poco, si sa! Ancor di più in tempi di recessione economica. Inoltre, molti di noi limitano il più possibile il consumo di energia, soprattutto riducendo il riscaldamento a favore di coperte, maglioni più grandi e stufette per chi ne ha una. Ma sapevate che esistono dei consigli molto semplici che vi permettono di mantenere il più possibile il calore in casa e vi aiutano così a guadagnare qualche grado centigrado? Facciamo l’inventario:

Tende termiche È ora di sostituire le tende e le persiane a strato singolo Tende termiche. È realizzato con materiali altamente isolanti che fungono da barriera, impedendo al freddo di entrare nella stanza, pur trattenendo il calore. Oggi ne esistono tantissimi, in stili e colori molto diversi, così potrai trovare quello che si abbina perfettamente al tuo arredamento! Inoltre, grazie al loro spessore, queste tende lasciano entrare meno luce, rendendole ideali per la camera da letto. Energia: le notizie sono buone? Esclusioni della bozza di capitolo Questo può sembrare elementare, tuttavia, Esclusioni del progetto della porta Davvero efficace. Ancor di più per le vecchie porte dove il binario a volte è troppo grande… È vero che non è il più estetico e non sempre pratico, ma è possibile sceglierlo Versioni autoadesiveche si adatta perfettamente alla tua porta e che non vedrai più nel tempo! Decorazione conveniente Dipendiamo da Moquette morbidaChe sarà molto comodo quando si cammina a piedi nudi e che preserva anche il calore sul pavimento. Inoltre, non esitiamo ad accendere candele quando se ne presenta l'occasione. Dirai a te stesso che non è il debole calore che sta emanando candela Il che farà la differenza, ma se ne accendi diversi e ne isoli bene l'interno, si sentiranno molto facili. Inoltre aggiunge un tocco di familiarità che adoriamo!