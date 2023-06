La sedia GXT 718 Rayzee di Trust vuole un posto nella sala da gioco

Trust sta cercando di ampliare la sua gamma di sedie da gioco lanciando un concetto di sedia molto speciale, molto diverso dalle altre sedie del marchio: la Rayzee Gaming Floor Chair.

Rayzee è una sedia da gioco che offre più di quanto sembri. Progettato per i giochi su console, consente ai giovani giocatori di giocare in una posizione più rilassata fornendo al contempo il supporto e la stabilità necessari. È anche multifunzionale: è la seduta perfetta per guardare la TV, rilassarsi o leggere. Rayzee fornisce più supporto che stare seduti sul pavimento con i cuscini ed è una seduta versatile per qualsiasi attività.

Qualcosa che può diventare un ottimo compagno per attività rilassanti!

L’imbottitura ultra morbida garantisce comfort per ore e ore, mentre cinque diverse angolazioni consentono agli utenti di selezionare la posizione ottimale per l’attività di loro scelta, da piatta sul pavimento a un angolo di 90 gradi. Inoltre, la sua natura pieghevole lo rende ideale per l’archiviazione, con la possibilità di piegarlo e riporlo in un armadio o sotto un letto. Pertanto, è un’ottima scelta per i giocatori che hanno una piccola stanza o per coloro che vogliono mantenere il proprio spazio pulito e ordinato. Inoltre, la resistente struttura in metallo gli conferisce una lunga durata e la pelle facile da pulire lo mantiene sempre fresco.