Perché le auto elettriche stanno decollando?

Qualunque cosa accada, prima o poi tutti i driver si trasformeranno in un file macchina elettrica funzionamento a batteria. Come per ogni cosa, c’è benefici e il contro a questa nuova tecnologia. Se nell’intero ciclo di vita del veicolo pulizia, silenziosità o prestazioni sono i principali vantaggi delle auto elettriche, autonomia, velocità di ricarica e prezzo di acquisto (per ora comunque) d’altra parte ci sono ancora svantaggi e quindi notevoli ostacoli.

I futuri proprietari, tuttavia, li hanno Un’altra paura :l’fuoco macchina elettrica. Perché ? Forse perchè molte immagini È già stato condiviso su questo argomento olio di gomito e che questo è sempre il caso quando si verifica un tale evento. Non ci vuole altro per nutrirsiimmaginario collettivo E far credere che questo tipo di incidente sia frequente, anche molto frequente.

Sensibile agli incendi?

Quindi sentiamo spesso che il macchina elettrica est più sensibile (e sono più inclini a) incendi rispetto alle auto termiche, questa osservazione è alimentata da immagini violente, il che è chiaramente spiegato dal fatto chebatterie agli ioni di litio Noi siamo Molto energivoro Che amplifica la potenza, ma prolunga anche il tempo di combustione. IL Pompiere Dovrebbe inoltre Vedi figure per questi nuovi tipi di incendi.

per quanto riguarda auto termicheIL le ragioni molti fuochi. Nella maggior parte dei casi lo è Fu avviene dopo a incidente fuori strada mentre Difetti di fabbricazione e il cattive riparazioni Arriva al secondo e terzo posto della lista. Tra i motivi, dobbiamo citare perdite di carburante, impianti elettrici malfunzionanti, surriscaldamento del motore o persino un problema al catalizzatore con temperature che raggiungono i 600 gradi Celsius.

Nel caso Auto elettricaIL le ragioni Noi siamo Diverso. potrebbe essere un deterioramento fili o il batteria. Ovviamente, questi due elementi sono i più sensibili. Molto spesso, si verifica un incendio della batteria dopo a difetto di fabbricazione, fenomeno amplificato da alte temperature o sovraccarico elettrico. In questi casi, non sono i produttori a farlo responsabilema il fornitori di celle. La verità è che le luci sono così forti quando un’auto elettrica sta bruciando che spesso lo sono Difficile stabilirne l’origine.

Incredibili fuochi

Dove l’ha detto: incendi A Auto elettrica In particolare maligno Perché la batteria brucia fortemente e per molto tempo. È vero Causa di preoccupazione Ai vigili del fuoco che passano molto tempo a spegnere questi incendi. Per essere efficaci, devono esserlo ritirarsi macchina in un Contenitore dell’acqua collana 24 ore Per spegnere le fiamme, poiché il fuoco può prendere fuoco rapidamente. Tesla Ha anche prodotto un piccolo manuale per i vigili del fuoco, indicando che è generalmente necessario Tra 11.350 litri e 30.300 litri d’acqua per spegnere l’incendio di un’auto elettrica per evitareeffetto fuga termica.

Negli Stati Uniti, l’agenzia statunitense responsabile delle indagini incidenti di trasporto (NTSB) forza Produttori di auto elettriche per pubblicare a directory specificama nelle ultime notizie, solo 8 dei 22 produttori hanno aderito.

Non più infiammabile del calore

Le auto elettriche bruciano più delle auto termiche? Ovviamente abbiamo ancora poche prospettive, le auto elettriche sono veicoli abbastanza recenti. Tuttavia, organizzazioni come la compagnia di assicurazioni Autobloccante dov’è il L’NTSB americano ce l’ha già Dati aggregati I risultati sono sorprendenti: Incendi spontanei Principalmente a causa delle auto… ibridi ! Si sono già verificati 3.457 incendi di auto ibride per 100.000 auto, contro 1.529 incendi di auto termiche e… 25 elettriche (valore relativo).

In generale, i produttori lo scopri ipotesi Sulle loro auto elettriche vai avanti senza aspettare promemoria. Questo è ciò che abbiamo visto con Hyundai Kona (82.000 copie) e anche con Chevrolet Bolt EV (o Opel Ampera con noi) che hanno riscontrato problemi. Nella nostra zona, la compagnia assicurativa AXA osserva che non esiste un rischio di incendio maggiore in un veicolo elettrico che in un veicolo termico. Buono a sapersi.