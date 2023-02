Tre astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale: una nave di soccorso russa è decollata per riportarli sulla Terra (video)

YuLa navicella spaziale russa Soyuz è stata lanciata nella notte da giovedì a venerdì dal Kazakistan verso la Stazione Spaziale Internazionale, per riportare sulla Terra due astronauti russi e un astronauta americano il prossimo settembre.

Il velivolo di salvataggio MS-23, senza nessuno a bordo, è decollato dal cosmodromo di Baikonur, secondo un feed video in diretta della NASA, che gestisce la stazione spaziale (ISS) con l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Devi attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale durante la notte, da sabato a domenica.

Provvisoriamente programmato per il lancio a metà marzo, un nuovo equipaggio di tre persone doveva essere trasportato alla stazione spaziale. Alla fine è stato lasciato vuoto in modo che potesse riportare i tre passeggeri bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: l’americano Frank Rubio e i russi Sergey Prokopyev e Dmitry Petline.

E in assenza di un equipaggio che li sostituisse, l’incarico di questi ultimi è stato prorogato fino a settembre, poiché il loro rientro era originariamente previsto per la fine di marzo. Quindi trascorreranno un totale di circa un anno nello spazio, invece di sei mesi. Non saranno i primi a rimanere a lungo sulla Stazione Spaziale Internazionale, quella durata è stata eguagliata solo nell’ultimo anno.

Due cosmonauti russi e un astronauta americano sono decollati alla fine di settembre 2022 sulla Soyuz MS-22. Le navi con cui gli astronauti e i cosmonauti arrivano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale rimangono poi attraccate alla stazione per tutta la durata del loro soggiorno, in modo da poter fungere da veicolo di riserva nel caso sia necessaria un’evacuazione di emergenza. Partono anche sulla stessa imbarcazione.

Ma a dicembre, la Soyuz MS-22 ha subito una falla spettacolare, secondo Mosca, causata dall’impatto di una piccola meteora. La perdita di refrigerante ha sollevato preoccupazioni sulla temperatura che potrebbe essere raggiunta all’interno della nave al suo ritorno sulla Terra.

Così l’Agenzia spaziale russa ha deciso che poteva essere utilizzato solo in situazioni di emergenza, e ha scelto di inviare in alternativa la navicella MS-23, che avrebbe restituito l’equipaggio a settembre. La nave MS-22 danneggiata deve essere espulsa dalla Stazione Spaziale Internazionale e riportata sulla Terra vuota, prima della fine del prossimo mese.

Una fuga di notizie simile all’incidente di dicembre ha colpito anche un altro veicolo spaziale russo, la nave cargo Progress MS-21, che è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale da ottobre a metà febbraio. Ma questo non era destinato al trasporto di passeggeri ed è stato dismesso la scorsa settimana. Roscosmos ha dichiarato martedì che una “influenza esterna” ha causato la perdita e ha escluso un difetto di fabbricazione.

Decollo dell’equipaggio 6

Oltre ai tre membri dell’equipaggio saliti a bordo della Soyuz, la Stazione Spaziale Internazionale ha attualmente altri quattro passeggeri, membri della missione chiamata Crew-5, che arriveranno con la capsula SpaceX Dragon nell’ottobre 2022.

La compagnia americana invierà i suoi quattro sostituti alla stazione spaziale lunedì, come parte della missione Crew-6: due astronauti della NASA, un astronauta degli Emirati e un cosmonauta russo. Dopo la consegna per alcuni giorni, Crew-5 scenderà sulla Terra.