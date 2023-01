La scoperta di un meteorite che pesa più di 7 chilogrammi in Antartide!

Hinazia Chatall 1 ora fa 4 minuti

L’Antartide è uno dei posti migliori al mondo per trovare meteoriti caduti dal cielo.

terrePolo Sud famosi per la loro esistenza Isolato, selvaggio e soprattutto gelido. Ma non è noto che lo siano Il miglior posto al mondo per i cacciatori di meteoriti. Clima secco in Antartide Limita l’erosione dei meteoriti caduto dal cielo.

Dietro – dall’altra parte condizioni asciutte di questo continente I paesaggi selvaggi sono perfetti per trovare meteoriti perché questi Le rocce nere si vedono facilmente nei campi innevati. Anche se innevato, perché il “movimento ondulatorio dei ghiacciai contro il ghiaccio” Porta i meteoriti in superficieDettagli del sito EurekaAlert.

L’Antartide è El Dorado per i cacciatori di meteoriti. Le rocce scure risaltano sul paesaggio innevato e il clima secco aiuta a preservarle. Un team di ricercatori ha fatto una scoperta straordinaria: un meteorite gigante del peso di 7,7 chilogrammi. pic.twitter.com/biWBFcOT69 Gianni (@mafavaincra) 21 gennaio 2023

un Il team di ricercatori internazionali è appena tornato da un viaggio a Polo Sud. Quando tornano, portano con sé Cinque meteoriti, uno dei quali pesava 16,7 libbre, ovvero poco più di 7,6 kg! durante il secolo scorso, In Antartide sono stati scoperti circa 45.000 meteoriti Secondo Maria Valdes, ricercatrice presso il Field Museum e l’Univ Chicago per me stato unito.

Di queste 45.000 meteore, Solo circa un centesimo di quella dimensione O più. “il Le dimensioni non contano necessariamente Quando si tratta di meteoriti e persino Piccoli micrometeoriti possono essere incredibilmente preziosi A livello scientifico”, spiega il ricercatore, prima di aggiungere: “Ma certo, È raro trovare un meteorite così grande E davvero eccitante.

La spedizione – di cui faceva parte Maria Valdés – era guidata da Vincent Depay dell’Università di Alhurra Bruxelles (Belgio). era il gruppo di ricerca Completato da Maria Schönbächler de Zurigo (svizzero) e Ryuga Maeda. squadra è Il primo a scoprire i siti di nuovi meteoritiche hanno precedentemente mappato utilizzando immagini satellitari.

“Parti per un’avventura per esplorare territori sconosciutiÈ eccitante, dice Vinciane Debaille, ma abbiamo anche dovuto fare i conti con la realtà La realtà sul campo è molto più difficile La bellezza delle immagini satellitari. Perché anche se lo fosse Il viaggio è stato in estate (È dicembre in Antartide), le temperature oscillano circa -10°C.

Polo Sud. Gli scienziati hanno scoperto un meteorite che pesa più di 7 kg nel ghiaccio https://t.co/fhkoaZK1nV Francia occidentale 23 gennaio 2023

Anche se l’ha fatto più fresco dentro Chicago che dire Polo SudE Le condizioni di lavoro erano particolarmente dure: Giornata dedicata allo snowboard e all’escursionismo attraverso i campi di ghiaccio e Dorme in una tenda per più giorni consecutivi Rendere l’alloggio più difficile. I cinque meteoriti saranno analizzati presso il Royal Institute of Natural Sciences Belgio.

Contiene altri sedimenti Piccoli pezzi di meteoriti sparsi nella squadra per studiare nei loro istituti. Studio dei meteoriti Aiuta a capire meglio il nostro posto nell’universo. Maggiore è la dimensione del campione di meteorite, Meglio possiamo capire il nostro sistema solare E meglio riusciamo a capire noi stessi”, rivela Maria Valdés.