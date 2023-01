Uncharted nell’armadio, per sempre

Il futuro di Uncharted sarà senza dubbio più nel cinema.

Il co-presidente dello studio Naughty Dog, Neil Dickman, ha seppellito ogni possibilità di interpretare nuovamente Nathan Drake in un episodio di Uncharted. Infatti, durante un’intervista con BuzzfeedIl creatore di The Last of Us ha dichiarato: Per noi, Uncharted è stato un grande successo. Uncharted 4 è stato uno dei nostri giochi più venduti e siamo stati in grado di dare il nostro ultimo tocco a questa storia e abbiamo detto che avevamo chiuso. Passiamo ad altro ».

Alla luce del successo critico e finanziario dei giochi, possiamo dire che Sony ha fatto pressioni su Naughty Dog per incoraggiarli a rilasciare nuovi titoli Uncharted, ma Neil Dokman respinge queste speculazioni: ” Els [Sony] Sostienici lungo il cammino e incoraggiaci a seguire i nostri interessi. Poiché qualcosa funziona, la gente pensa che Sony ci stia facendo pressioni per sviluppare un sequel. Non lo è, e siamo davvero fortunati ad avere Sony come editore, finanziare i nostri giochi e supportarci. ».

Tuttavia, non è escluso che la licenza di Uncharted possa un giorno essere oggetto di un nuovo gioco: Sony Interactive Entertainment potrebbe esternalizzare internamente un progetto a un altro studio e proporre una nuova avventura, senza Nathan Drake e incentrata su un personaggio noto o sconosciuto del licenza. Il gioco sarà in qualche modo simile allo spin-off The Lost Legacy, un gioco autonomo in cui il giocatore impersonerà Chloe Fraser, ex compagna di Nathan Drake.

D’altra parte, i giocatori di Uncharted possono sperare di rivedere Nathan Drake al cinema. Sebbene il primo film interpretato da Tom Holland sia stato stroncato dalla critica e dai fan, questo adattamento del gioco lo è stato grande successo al botteghino.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.