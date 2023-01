Attenzione a questo messaggio pericoloso che circola sul sistema di messaggistica – La Nouvelle Tribune

Nell’applicazione di messaggistica di WhatsApp è presente un collegamento che può consentire l’hacking di un account. Questo è l’adware che si pone come wp20. ru. Con un clic, viene scaricato automaticamente sul telefono. Quindi il suo ruolo è inviare annunci in modo casuale in un secondo momento. Il collegamento avrà anche la possibilità di ottenere informazioni personali come nome e numero di telefono. Vari dati possono essere venduti o utilizzati per scopi di hacking dell’account. Inoltre, è necessario evitare di fare clic sul collegamento per evitare di essere violato.

Attenzione ai collegamenti discutibili

Alla fine, sarebbe consigliabile non aprire alcun collegamento discutibile (bit(.)ly, tinyurl, .cu, .ru…). Questi vari avvisi entrano in un contesto in cui l’applicazione di messaggistica WhatsApp sta apportando una serie di innovazioni per proteggere la privacy degli utenti. Secondo un recente annuncio sul sito WaBetaInfo Specializzato in informazioni relative a Whatsapp, ora sarà molto più semplice bloccare l’utente. Una lunga pressione su una conversazione sarà presto sufficiente per bloccare la persona che ti sta infastidendo. Ci sarà anche un’altra opzione, sempre per bloccare una persona. Un pulsante “Blocca” verrà aggiunto alle altre opzioni per consentire il blocco direttamente alla ricezione di una notifica.