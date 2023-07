La scomparsa di Emile: illustre tesi criminale e famiglia numerosa, molto cattolico, accusato di essere un settario “Non poteva andarsene senza una terza parte”

Quattro giorni di brutali scavi e… broquel. Vivi, soli, persi nella natura, non ritroveremo mai più Emile. Fa caldo e ha solo 2 anni e mezzo. Il procuratore di Dignes-les-Bains, Remy Avon, ha dichiarato che una seconda fase dell’indagine è ora aperta. Consiste nell’analizzare il “grande blocco di dati” raccolto fino ad oggi.

Per Jacques Morel, generale della gendarmeria ed ex capo del dipartimento di ricerca di Versailles, “Le indagini in corso, che sono state condotte sulla base di un’allarmante scomparsa, si sposteranno ora verso un percorso più criminaleha detto in un microfono BFMTV. “Forse dovremmo ammettere che non potrebbe uscire da questo territorio da solo senza l’aiuto, la complicità o la costrizione di una terza parte.

Nuova tappa nelle indagini sulla scomparsa del piccolo Emile: “forse dovremmo ammettere che non può cavarsela da solo”

Secondo il sindaco di Vernet, François Palec, “Si stavano preparando a fare qualcosa. I nonni caricano l’auto per andare a questa attività. Quando vollero prendere Emile per portarlo via, quindici minuti dopo che era stato svegliato dal sonnellino, si accorsero che non c’era più..

Finora sono state perquisite 30 case nel villaggio, interrogati 25 residenti, analizzati i veicoli e un totale di 97 ettari di campi, foreste o terreno scosceso. Sulla linea telefonica dedicata sono pervenute 1.500 chiamate.

I membri della famiglia, compresa la madre, sono stati testati. Trenta persone sono già state ascoltate in questo caso. Diversi zii e zie erano presenti dai nonni durante la scomparsa, per un numeroso ricongiungimento familiare a cui la madre però non ha partecipato.

La scomparsa di Emile di Vernet: sono stati creati vasi finti per trovare il bambino

Shadow Zone: i residenti di Vernet dicono di aver visto Emile per strada poco prima che scomparisse. Non hanno mostrato alcuna reazione: sembrava normale, dicevano, che i bambini di questo piccolo villaggio si divertissero per strada.

Il sindaco del villaggio ha citato un altro percorso che sembra plausibile in questa zona:

“percorso animalePiù specificamente, il “rapimento dell’uccello”. All’inizio viene menzionato anche l’attacco del lupo.

Oggi il villaggio è chiuso, il sindaco François Palec ha prorogato la chiusura del villaggio fino alla fine del fine settimana. Così desideraProteggi le famiglie e previeni il turismo ficcanaso”..

“È terribile, ma non vederla come una stupida maledizionedovuto all’evoluzione del clima circostante.

La famiglia cattolica radicale di Emile è al centro dei sospetti per accuse settarie. Tuttavia, le testimonianze hanno contraddetto questa ipotesi.

La scomparsa di Emile: “Le caratteristiche attuali non consentono più di alimentare l’ottimismo”