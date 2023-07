I combattimenti intorno a Bakhmut in Ucraina si sono intensificati: “Dopo diversi attacchi di questo tipo, i russi a volte depongono le armi e scappano”

Questo padre di tre figli si è mobilitato lo scorso agosto, combattendo il nord di Bakhmut, caduto sotto il controllo russo a maggio dopo scontri molto sanguinosi, iniziati nell’estate del 2022.

La guerra in Ucraina: il conflitto ha un effetto “devastante” su Putin

Yuri Korban ha detto all’AFP che nel suo ultimo giorno in prima linea, “il bombardamento è iniziato alle quattro del mattino con mortai e artiglieria. Poi si è calmato un po’. Dopo un’ora, il nemico ha iniziato a salire” quando ha attaccato .

“Abbiamo risposto. Mitragliatrici, lanciarazzi, lanciagranate, poi mortai. Insomma, la battaglia è cominciata”, continua l’uomo, che ha lavorato nel settore edile prima di essere sfinito.

Dall’inizio della loro controffensiva in giugno, gli ucraini stanno avanzando lentamente sui fianchi di Bakhmut, a costo di “feroci” combattimenti secondo il loro Ministero della Difesa, cercando di prendere il nemico a tenaglia e riprendere questo città oggi. distrutto oggi.

Sul campo di battaglia, devi uccidere.

In battaglia, “l’adrenalina sale nel sangue, siamo in una sorta di eccitazione (…) Stiamo combattendo per le nostre vite e per quelle dei nostri fratelli”, afferma Yuri Korban. “Dobbiamo essere lì, in questo posto. Siamo tesi come una corda e ossessionati da un solo pensiero: distruggere il nemico che è arrivato nella nostra terra.” Il soldato ripete: “Sul campo di battaglia, devi uccidere”.

Ha paura? “Certo, hai paura, ma ti rimetti in sesto. E quando combatti, la paura scompare. Nella lotta stessa, non devi avere paura, devi superarla e compiere chiaramente la tua missione. Anche la paura è un nemico”, risponde.

Dopo il combattimento, “le gambe e le braccia fanno male per il grande sforzo fisico. Ci vogliono alcuni giorni per riprendersi”.

Sul versante meridionale di Bakhmut, le forze ucraine avanzano lentamente, soprattutto verso il villaggio di Klichchiïvka.

È qui che combatte Vitalich Stolyarchuk, 31 anni, comandante di un plotone di fanteria.

“Certo che fa paura, solo un pazzo non ha paura”, disse il soldato, gli occhiali scuri incollati al viso. “Credo in Dio e prego costantemente che io e i miei fratelli usciamo vivi dalla battaglia. Devi avere una testa calma e occhi a 360 gradi”, spiega.

“È difficile uccidere una persona, è difficile porre fine alla vita di qualcuno. I russi hanno incontrato una forte resistenza”, assicura il capo del dipartimento, ma “le loro possibilità sono basse: dopo una preparazione di artiglieria, usciamo e finiamo quelli che restano».

Trappola i siti abbandonati estratti

Conta il numero di nemici che ha ucciso? Yuriy Korban risponde: “È impossibile e privo di significato”. “Non ho contato i russi morti! Solo i principianti lo fanno.”

In questa zona le mine antiuomo russe attendono gli ucraini.

“Tutto è generalmente minato. Loro (i russi) stanno scappando molto velocemente, lasciandosi dietro le armi. Negano le loro posizioni mentre si ritirano”.

Secondo il medico volontario Volodymyr Veselovsky, che lavora in un punto di stabilizzazione dove i soldati feriti ricevono i primi soccorsi, queste ferite sono aumentate.

Ha detto ad AFP: “Diverse settimane fa, siamo stati esposti a più ferite causate dalle mine. Ferite ai piedi e alle gambe. Un giorno abbiamo avuto cinque feriti, e dopo abbiamo dovuto amputarli”.

Ma secondo lui, la stragrande maggioranza delle vittime era ancora associata ai bombardamenti di artiglieria, in particolare quelli dei massicci lanciarazzi sovietici Grad.

“Yari”, il suo nome di battaglia, comanda specificamente un battaglione di circa una dozzina di razzi LRM Grad, che possono sparare fino a 40 razzi in 20 secondi coprendo “un quadrato di 400 metri per 400 metri”.

“Tutto brucia ed esplode”.

“Un’arena solida dove tutto brucia ed esplode. Questo ha un grandissimo effetto psicologico (sui russi). Dopo molti di questi attacchi, a volte lasciano cadere le armi e corrono in una direzione sconosciuta”, ha detto.

A meno di due chilometri dalle postazioni russe, Masek, 27 anni, pilota di droni, si nasconde all’ombra degli alberi in una breve trincea. Sopra di lui, nel cielo azzurro, i proiettili sibilavano e si incrociavano regolarmente, sparando a grande distanza dalle postazioni di artiglieria su entrambi i lati.

Dice di essere “ottimista” sull’attacco ucraino. Ci assicura che “Bakhmut sarà nostro”, “dobbiamo cacciare il nemico dalla nostra terra” e “liberare l’intera patria”.

Vitalich Stolyarchuk, che faceva il cameriere a Odessa, la città portuale meridionale, prima dell’invasione russa, spera di tornare “a casa, al mare, il prima possibile”.

Dal canto suo Yuri Korban, che ogni volta che può parla con la sua famiglia “al telefono, tramite lettere”, sogna le vacanze, magari dopo l’estate.

“Spero che guideremo questo male dalla nostra terra agli Urali. I mariti torneranno dalle loro mogli e i figli dai loro genitori. Ricostruiremo il nostro paese”.