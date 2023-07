Controversa nomina a un posto chiave della Commissione europea: Bruxelles reagisce alla protesta ma rischia di deludere la Francia

Il governo francese ha chiesto giovedì all’esecutivo europeo di riconsiderare quella scelta, richiesta che è stata adottata venerdì dai leader dei quattro principali gruppi politici del Parlamento europeo che hanno denunciato i rischi di conflitti di interesse e ingerenze di Washington.

“La decisione è stata presa. Non vediamo alcun motivo per riconsiderarla”, ha detto la portavoce dell’UNHCR Dana Spinant durante il briefing quotidiano.

L’esecutivo europeo, presieduto da Ursula von der Leyen, ha annunciato martedì che Fiona Scott Morton, professoressa di economia alla Yale University, è stata nominata nuovo capo economista della Direzione generale della concorrenza.

La nomina ha suscitato una reazione rabbiosa, in particolare in Francia. Funzionari eletti di ogni estrazione politica hanno delineato i suoi precedenti doveri come capo dell’analisi economica nella divisione antitrust del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, tra maggio 2011 e dicembre 2012, o come consulente di importanti gruppi tecnologici come Amazon, Apple e Microsoft.

“La regolamentazione digitale è una questione importante per la Francia e l’Europa. Questa nomina merita di essere riconsiderata dalla Commissione”, ha risposto giovedì sera il ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna.

Al Parlamento europeo i leader del gruppo PPE (a destra), il tedesco Manfred Weber, dei S&D (socialdemocratici), lo spagnolo Iratex García Perez, dello spagnolo Renew (centristi e liberali), il francese Stéphane Sigourney e il francese belga Philippe Lamberts (Verdi) ha scritto alla commissione per chiederle di “abrogare questa decisione”.

“In un momento in cui le nostre istituzioni sono sottoposte a un attento esame di fronte alle interferenze straniere, non capiamo perché candidati non europei dovrebbero essere presi in considerazione per una posizione strategica di così alto livello”, hanno spiegato in una lettera datata venerdì a Reuters. Margrethe Vestager, Commissario Ue per la Concorrenza.

La Direzione generale per la forte concorrenza è responsabile di garantire il corretto funzionamento della concorrenza nell’Unione europea e di indagare su alcune violazioni della posizione dominante da parte dei giganti digitali, che negli ultimi anni hanno portato a multe record.

La nomina di Scott Morton arriva in un momento in cui l’Unione Europea deve attuare una nuova ambiziosa legislazione per regolamentare il settore. Solleva critiche contro la signora Vestager e la signora von der Leyen, troppo atlantidee.

Da parte sua, l’Autorità conferma di aver rispettato la propria disciplina del lavoro.

La nomina di un americano a un posto chiave nella Commissione europea solleva proteste in Francia e Parigi chiede a Bruxelles di riconsiderare la sua scelta.

Dana Spinant ha spiegato che la procedura è stata avviata a febbraio e aperta fin dall’inizio ai cittadini extracomunitari per avere una scelta più ampia di un tipo di competenza altamente specializzata. In totale, sono pervenute solo 11 candidature per la posizione, come mostrato a Bruxelles.

La portavoce ha affermato che la nomina di “un esperto riconosciuto in questioni economiche e di concorrenza di nazionalità non europea dimostra che la Commissione cerca, soprattutto, di basare le sue decisioni sulla migliore esperienza possibile, e questo è una prova di competenza e apertura”.

Il Comitato sta anche suddividendo le responsabilità che avrà la signora Scott Morton. “Non è una posizione in cui la persona ha il potere di prendere decisioni, è una posizione consultiva”, ha sottolineato Dana Spinant con la signora Vestager.

L’esecutivo europeo ha già escluso ogni rischio di conflitto di interessi giovedì. Fiona Scott Morton “non sarà coinvolta nei file su cui ha lavorato o di cui è venuta a conoscenza durante il suo precedente impiego”, abbiamo insistito con il comitato.

Senza necessariamente persuasione, perché questa nomina ha suscitato rabbia anche all’interno dell’esecutivo. “Stiamo camminando sulle nostre teste”, ha detto un alto funzionario europeo, “molti dei commissari sono indignati e lo hanno riferito al presidente”.

“Il processo non è stato trasparente. È stato rapidamente convalidato tra punti che nessuno ha discusso durante la riunione dei Commissari, senza nemmeno identificare la nazionalità statunitense della signora Scott Morton”, ha affermato.