La Russian East-West United Bank è stata messa in vendita in Lussemburgo

Con sede nella città di Lussemburgo, Avenue Joseph II, East West United Bank (EWUB) sarà venduta. Già nell’ottobre 2022, il Gruppo Sistema ha deciso di vendere il 100% delle sue azioni, ha notato questa settimana la stampa russa, citando l’ultimo rapporto annuale del gruppo diversificato con sede a Mosca. La banca opera nel Granducato dal 1974, fornendo prestiti alle imprese, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti.

È in difficoltà dall’inizio della guerra in Ucraina e soffre per le sanzioni imposte alla Russia. Infatti i suoi clienti sono principalmente di questo paese. EWUB era già stata costretta a firmare un piano sociale che interessava quasi la metà dei suoi 80 dipendenti lo scorso novembre. Sistema prevede di completare la vendita nel 2023 a un prezzo che “sarà determinato sulla base dei risultati di una valutazione indipendente”. Il gruppo ha stimato le svalutazioni di EWUB a 1,47 miliardi di rubli (16 milioni di euro).