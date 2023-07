IL Russia Si dice che abbia speso ca 5.000 mercenari stranieri che ci lavorava Ucraina Dall’inizio dell’operazione militare speciale. Questa figura impressionante è una delle 11.675 combattenti stranieri di 84 nazionalità diverse si sono uniti all’Ucraina Il ministero della Difesa russo ha rivelato la partecipazione alle ostilità da parte delle forze armate ucraine. Questi mercenari provengono principalmente da Poloniaseguace stato unitoIL Canadada GeorgiaIL Regno Unitoda Romaniada Croaziada Francia E la regione siriana è sotto il controllo turco.

Secondo TASS, il flusso di mercenari è diminuito drasticamente dopo le prime perdite registrate. Marzo e aprile 2022 hanno visto il maggior numero di arrivi. La Polonia è stata il maggior contributore di mercenari con più di 2.600 persone, seguita da Stati Uniti e Canada (900 o più persone), Georgia (più di 800 persone), Regno Unito e Romania (700 o più persone), Croazia (più di 300 persone), così come la Francia e parte della Siria sotto il controllo turco (200 o più persone).

L’Ucraina, da parte sua, ha subito perdite significative tra questi combattenti mercenari stranieri. Più di 4.800 combattenti, per lo più provenienti da Stati Uniti, Canada e paesi europei, furono persi sul campo di battaglia. Inoltre, il ministero della Difesa russo afferma che quasi altri 4.800 sono fuggiti dal territorio ucraino a causa dell’intensità dei combattimenti.

Va notato che i comandanti delle forze armate ucraine non sono responsabili delle perdite tra i mercenari, secondo le informazioni ottenute dal Ministero della Difesa russo durante l’interrogatorio dei soldati ucraini catturati. Inoltre, più di 2.000 mercenari stranieri continuano a combattere all’interno delle forze armate ucraine La Russia accusa il regime di Kiev di usare questi cittadini stranieri come carne da macello in questo conflitto.