Un uomo ha accusato il figlio di Biden di corruzione e spionaggio

Gal Luft, 57 anni, direttore di un think tank energetico, è accusato di “cospirazione con altri per promuovere gli interessi della Cina come agente” di Pechino “senza registrarsi come agente straniero come richiesto dalla legge statunitense”, ha affermato una dichiarazione dell’ufficio. Rappresentante federale per il distretto meridionale di New York Damien Williams. Il signor Luft era anche sotto processo per “traffico di armi”, “violazione delle sanzioni iraniane” e “false dichiarazioni ad agenti federali”.

È stato arrestato a Cipro nel febbraio 2023 ed è ora latitante dopo essere stato rilasciato su cauzione in attesa della sua estradizione, secondo il ministero della Giustizia. Rischia fino a 20 anni di carcere con le accuse più gravi. Gal Luft, che ha lavorato come consulente per la società energetica statale cinese CEFC, diversi anni fa ha accusato il fratello minore di Joe Biden, Hunter, di accettare segretamente milioni di dollari da questa società. Afferma, in un video pubblicato dal New York Post il 5 luglio, di aver condiviso queste informazioni con due procuratori federali statunitensi e quattro agenti dell’FBI a Bruxelles nel marzo 2019. Molti eletto-conservatori chiedono che Luft testimoni davanti al Congresso. Le accuse fanno parte di una campagna di lunga data che prende di mira i controversi affari di Hunter Biden, il travagliato figlio democratico del presidente. I repubblicani lo accusano di aver approfittato del suo nome e della rubrica del padre, quando quest’ultimo era vicepresidente Barack Obama (2009-2017), per stipulare loschi contratti in diversi Paesi.