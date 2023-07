Accusato di imbroglio, lo Youtuber Alan FoodChallenge voleva mangiare vivo 16 chili di cibo ma sbotta: “Sarò onesto con te…”

Questo è stato il tema che ha agitato i social domenica sera. Youtubeur Alan FoodChallenge, noto per i suoi video in cui mangia una grande quantità di cibo, è stato accusato di barare. È stato lo Youtuber Theo Malvini a gettare il molo nello stagno giovedì, rivelando che quest’ultimo ha sputato ciò che ha mangiato e poi ha tagliato la scena durante il montaggio.

Queste indiscrezioni hanno provocato un putiferio sui social, che hanno subito chiesto spiegazioni al dirigente interessato. Per mettere a tacere i suoi critici e dimostrare che non sta barando, Alan FoodChallenge ha fissato un appuntamento con la sua comunità domenica per una trasmissione in diretta su Twitch. La sua sfida è mangiare cinque “gigatacos” in condizioni reali, che rappresentano comunque circa 16 (!) chilogrammi di cibo.

Decine di migliaia di persone hanno guardato il suo video in diretta, fino a raggiungere il picco di 100.000 persone. Ma sfortunatamente per lui, dopo gigatakos e mezzo, lo YouTuber ha annunciato che si sarebbe arreso. “Va bene, ti deluderò, mi fermo qui…”, se ne andò. Ciò che rafforza l’opinione dei suoi critici.

Impossibile cinque gigataco.

Rendendosi conto che questo abbandono gli sarebbe senza dubbio costato caro per la sua immagine, Alan FoodChallenge ha ammesso di aver manomesso alcuni dei video. Ma non tutto. “Dei 450 video su YouTube, sarò onesto con te, tre sono falsi”, ha ammesso domenica. “Penso che tu sappia, è una cosa impossibile da fare, ed è enorme, pesa 16 kg […] Quindi il video 5 gigataco è, di fatto, un cutoff su due giorni: ho iniziato la sera e finito il giorno dopo”, continua.

Per quanto riguarda il video dietro la rivelazione, ha spiegato il motivo per non dire la verità, quando è stato pubblicato sei mesi fa. “Ho fatto un video in cui stavo male sul set. Per una volta, perché si trattava di product placement […] Ho dovuto girare il video e imbrogliare un po’”, dice, sottolineando che “lo ha fatto arrabbiare” che ha dovuto farlo in quel modo.

E per concludere: “Comunque, i video di sfida, no. Non mi piacciono più”. Inizio… Rientro forzato?