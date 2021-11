La ricetta del Gigante è andata esaurita… 27.755 euro!

Il gioco è fatto, la ricetta della salsa belga di Giant de Quick, un segreto custodito per 50 anni, è stata battuta all’asta per la straordinaria cifra di 27.755 euro.

Una piccola fortuna è stata interamente donata da Quick all’organizzazione no profit Digital for Youth che, grazie a questa azione, potrà donare più di 270 laptop ricondizionati per i giovani come parte della loro lotta per colmare il divario digitale in Belgio .

Per concludere in pompa magna i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario, la catena di hamburger ha lanciato un’asta: tutti possono provare a procurarsi la ricetta della Salsa Gigante. La ricetta è stata registrata e poi convertita in un’onda sonora, e messa in vendita sotto forma di NFT (Non-decoding Token, o Non-decoding Token), una tecnologia innovativa che può essere considerata come prova di autenticità digitale e rende l’acquirente proprietario esclusivo dell’opera digitale. Per mantenere questo solido blocco, è stato necessario piazzare l’offerta più alta in criptovaluta ETH (ETH) sulla piattaforma di aste online. Impresa.

L’impresa ebbe molto successo. La tensione è stata palpabile per 24 ore, soprattutto quando il lavoro è stato cambiato più volte negli ultimi minuti. L’ultimo offerente alla fine ha vinto l’attività per 7,00 ETH (Ethereum), ovvero 27.755 €. Non si sa chi abbia vinto perché le transazioni su questa piattaforma sono anonime.