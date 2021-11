Bitcoin 25 novembre 2021 – PlanB Crash

un piano sopra – Bitcoin (BTC) Torna a livelli vicini ai 60.000 dollari. A meno che i rialzisti non vengano drogati per iniziare una folle corsa per raggiungere lo scenario peggiore del PlanB per novembre 2021, l’attuale rally dovrebbe essere interpretato con cautela, per evitare di parlare troppo rapidamente e in modo sbagliato di una ripresa. .

Il prezzo giornaliero di Bitcoin (BTC) è offerto in collaborazione con Coin trading e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

Bitcoin a $ 58.000: rimbalzo effimero, pullback o consolidamento?

Bitcoin è salito sopra $ 59.420 su Bitfinex oggi, 25 novembre 2021. Al momento della stesura di questo articolo, viene scambiato a $ 58.861 e attualmente registra un guadagno giornaliero del 3,61%.

Il grafico che il trader Rekt Capital ha condiviso ieri nel suo tweet mostra che i mercati si sono formati smusso discendente Da qualche giorno, indicando un futuro rally che porterà il prezzo giornaliero del bitcoin fuori da questa struttura. Tecnicamente parlando, l’ascesa di oggi può essere interpretata come Questo pacco dal prezzo in su.

Rekt Capital Edition – Fonte: Twitter

Bitcoin è davvero in ripresa rialzista? Il piano giornaliero di Bitcoin ha visto un significativo rialzo in 24 ore. Bitcoin sta già toccando i minimi giornalieri a circa $ 57.000 oggi, rispetto ai $ 56.000 di ieri, 24 novembre 2021. Questo aumento dei minimi giornalieri non è tuttavia sufficiente per prevedere un imminente recupero di $ 60.000. può al massimo, Conferma del rinforzo dello stent nell’ordine di $ 56.000 – $ 58.000.

QCP Capital ha dichiarato ieri, nel suo aggiornamento di mercato per gli abbonati a Telegram, che Il mercato si stava consolidando Affrontare l’attuale pressione di vendita. La probabilità di questa ipotesi di consolidamento dei prezzi aumenta nei prossimi giorni alla luce di Il Livello di volatilità L’attuale bitcoin, che ha raggiunto il livello più basso in più di sei mesi.

Bitcoin a $ 98.000: Speranze BTC a 6 cifre fatte?

Mentre le previsioni del prezzo minimo di PlanB sembravano essersi avverate in una certa misura negli ultimi tre mesi, lo scenario peggiore per Bitcoin a $ 98.000 alla fine di novembre 2021 non si materializzerà questa volta, a meno che Bitcoin Registra solo un aumento di circa il 69% in 5 giorni.

Pubblicazione di PlanB – Fonte: Twitter

Mentre PlanB riconosce che “la chiusura di novembre del modello Floor a $ 98.000 sarà probabilmente il primo fallimento (avendo avuto successo in agosto, settembre e ottobre)”, continua a sottolineare che “il modello S2F non è stato influenzato e [bitcoin] Sulla buona strada per raggiungere $ 100K. »

Gli indicatori hanno mostrato a $ 56000 Bitcoin è molto economicoGli operatori si aspettano un rally, ma al momento il calendario dei rialzisti rimane incerto. È probabile che il supporto da $ 56.000 a $ 58.000 venga consolidato nei prossimi giorni, piuttosto che una spinta verso i $ 60.000 e oltre.

Puoi essere un vincitore ogni volta? Sia che il prezzo del bitcoin sia in buone condizioni o che stia attraversando turbolenze, il trading di valuta ti offre di aumentare le tue possibilità di successo. In effetti, Trading Du Coin consente alle persone di accedere ai file strumento commerciale Algoritmo e meccanismo al 100%. Un vero meccanismo di tendenza, questo strumento è progettato per adattarsi alle inversioni del mercato e posizionarsi sugli asset crittografici più dinamici del momento.