La ricerca dell'immortalità: mito o realtà?

Con i progressi della medicina e la modernizzazione degli stili di vita, l’aspettativa di vita sta aumentando e la fertilità sta diminuendo. In breve, il mondo sta invecchiando, con grandi cambiamenti all’orizzonte: una delle sfide più grandi – ma del tutto trascurate – di questo secolo per i paesi in via di sviluppo sarà l’improvviso invecchiamento delle loro popolazioni; I paesi che già stanno vivendo questo grande boom devono avviare un processo di profonda riorganizzazione sociale per adattarsi ad esso il più rapidamente possibile. Le opinioni sull’invecchiamento – o meglio, sull’antichità – cambieranno sicuramente.

In questo numero di I taccuini del futuroCi avviciniamo anche, attraverso la storia, la sociologia e l'antropologia, alla visione che abbiamo dell'invecchiamento femminile, stigmatizzata dal fatto che la menopausa viene vista come l'inizio di un lento declino. Ma le nostre percezioni sono tutt’altro che universali e sembrano segnare l’inizio di una lenta evoluzione.

L’ascesa della biogerontologia – che analizza le cause dell’invecchiamento biologico – va di pari passo con una nuova rappresentazione dell’invecchiamento: ovvero una malattia curabile. Quindi torniamo con un'indagine suAspetto diAspetto di Le implicazioni di questo disegno audace sono, a dir poco, e vi invitiamo a immergervi nel cuore delle nostre cellule per comprendere le ultime teorie sull'invecchiamento, le scoperte sui meccanismi d'azione e i molti modi per cercare di rallentare l'invecchiamento. O addirittura il suo contrario.

Infine, vi invitiamo a dare uno sguardo (scettico) ai progetti più folli che promettono di liberarci dai limiti umani.

Perché in un mondo morente fioriscono le opere dell'immortalità…

Nel riassunto di questo primo numero troverete:

1. Panoramica delle sfide globali dell’invecchiamento (p. 6)

Si tratta di una tendenza importante: la popolazione mondiale sta invecchiando, mentre allo stesso tempo si registra un aumento dell'aspettativa di vita e una diminuzione della fertilità. Ma le sfide non sono le stesse nei paesi industrializzati, dove l’invecchiamento della popolazione è già avanzato, e nei paesi in via di sviluppo, dove si prevede che sarà particolarmente rapido nei prossimi decenni.

Testo di Marielle Mayo

2. Il futuro: le aziende nell'era del boom (p. 16)

Nei paesi industrializzati l’invecchiamento della popolazione è già una realtà. Solleva tutta una serie di nuove domande sul miglioramento della salute e del benessere degli anziani, sul loro posto nella società, sul sostegno alla dipendenza e sulla rappresentazione della vecchiaia… portando a una profonda riorganizzazione sociale.

Testo di Marielle Mayo

3. Menopausa: opinioni sull'invecchiamento femminile (pag. 24)

La menopausa è spesso limitata al discorso medico ed è vista come l’inizio di un lento declino delle donne. Ma questa visione è tutt’altro che unanime: altre società lo vedono come un passo liberatorio, mentre le nostre percezioni occidentali descrivono uno sviluppo lento.

Testo di Pauline Fricot

4. L’invecchiamento è una malattia come le altre? (pag. 30)

E se l’invecchiamento potesse essere curato? Questa controversa teoria è difesa da scienziati che cercano di comprendere e contrastare gli effetti del tempo sui nostri corpi. Ma come è emersa almeno questa rappresentazione dell’invecchiamento e quali sono le sue implicazioni?

Testo di Pauline Fricot

5. Sondaggio: comprendere l'invecchiamento… (p. 34)

Con l’aumento dell’aspettativa di vita e il cambiamento della nostra visione dell’invecchiamento, gli scienziati stanno cercando di scoprire i segreti dei processi che cambiano radicalmente il nostro corpo nel tempo. Negli ultimi anni le teorie sull’invecchiamento si sono moltiplicate, così come le scoperte sui meccanismi intimi in gioco nel cuore delle nostre cellule e dei nostri organi.

Testo di Noël Gillon

6. …per rallentarlo meglio, o addirittura invertirlo (p.42)

Sulla base dei recenti sviluppi, Gerontology ritiene che possiamo fermare l’invecchiamento e sta attualmente sviluppando molteplici percorsi di ricerca per cercare di prolungare la durata della vita sana o addirittura invertire gli effetti del tempo sul corpo.

6. Decodificato: La gioventù ad ogni costo (p. 48)

Nel Silicon ValleySilicon ValleyLa ricerca sull’invecchiamento ispira progetti, uno più folle dell’altro, e ogni anno vengono investiti miliardi di dollari per…

Ci liberiamo dai nostri limiti biologici. Questo viene fatto con tutti i mezzi possibili: congelamento, TrasfusioneTrasfusione Dal sangue della giovinezza Riprogrammazione cellulareRiprogrammazione cellulare… I trattamenti sono sopravvalutati

La sua efficacia è ancora lungi dall’essere dimostrata.

Testo di Romain Meunier