Reticolazione: cosa devi sapere per una buona assicurazione sanitaria

non perdereTrova la mutua alle migliori tariffeConfronta oltre 3.000 contratti gratuitamente e senza impegno Esplorare

La mutua assicurazione, complementare all'assicurazione sanitaria, è essenziale per beneficiare di un buon livello di rimborso delle cure. Per le coppie e le famiglie è possibile riunire tutti in uno stesso sano contratto: questa è la comunicazione reciproca. Ma come assicurarsi che tutta la famiglia sia protetta? Ecco i nostri consigli.

Scopri rapidamente il miglior mutuo

Come collegare i vostri figli alla vostra mutua?

Per includere i vostri figli nella vostra mutua assicurazione, è importante stipulare un'assicurazione sanitaria complementare che copra tutti i membri della famiglia. La Previdenza Sociale, infatti, copre una parte delle spese sanitarie, ma per ricevere rimborsi maggiori è comunque necessario avere un’assicurazione sanitaria familiare.

Se desiderate includere i vostri figli nell'assicurazione sanitaria complementare, generalmente è possibile farlo fino a una certa età: 25 anni per i figli studenti e 26 anni per i figli senza attività professionale (a seconda delle condizioni del contratto). In questo caso, tutto quello che devi fare è fornire le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa o al fondo comune per registrarli come beneficiari.

NOTA BENE: Una volta iscritti i tuoi figli alla tua mutua, ricordati di avvisare la Social Security per aggiornare la tua tessera vitale. Ciò ti consente quindi di beneficiare del pagamento e del risarcimento di terzi!

Separazione dei genitori e attaccamento reciproco? Se sei separato hai la possibilità di richiedere la doppia previdenza sociale e l'iscrizione incrociata per i tuoi figli. È chiaro che ogni genitore associa il proprio figlio alla mutua e alla sua tessera sanitaria. Ma potete anche scegliere di legare i vostri figli in un unico contratto, tutto dipende dal tipo di asilo previsto e dalle vostre relazioni. READ Questo martello molecolare potrebbe essere una soluzione contro il cancro

Servizio >>>Confronta le mutue per livello di copertura

È necessario contattare la mutua assicurazione?

Se un genitore usufruisce della mutua assicurativa dell'azienda, può essere interessante includere i propri figli e l'altro coniuge. Tuttavia, conosci i termini in base ai quali la tua azienda supporta i titolari dei diritti. La relazione tra il bambino e il marito è pianificata? L’azienda copre l’importo dei contributi per i beneficiari? Alcune aziende infatti finanziano la quota comune dei figli, ma non quella del coniuge, ad esempio. In questo caso è necessario confrontare il prezzo e il livello di garanzia con una singola compagnia di mutua assicurazione.

Per includere i vostri figli nella vostra mutua collettiva, registrateli semplicemente come beneficiari. Confronta attentamente le offerte e verifica se le garanzie sono incluse e opzionali.

non perdereTrova la mutua giusta per la tua saluteConfronta i contratti per scegliere quello più tutelato in base alle tue esigenze Esplorare

Quale assicurazione sanitaria scegliere per tutta la famiglia?

I rimborsi per le spese mediche variano a seconda delle garanzie fornite e dei livelli di rimborso offerti. È quindi importante confrontare attentamente le diverse offerte e scegliere la mutua più adatta alle proprie esigenze e al proprio profilo. Alcune mutue offrono garanzie specifiche per i bambini, soprattutto per quanto riguarda le cure dentistiche, l'ortodonzia, la cura della vista o anche le franchigie. Esistono anche opzioni specifiche (medico amico, terapista psicomotorio, ecc.) per potenziare la copertura e beneficiare di indennizzi aggiuntivi.

Il nostro consiglio: analizza le diverse opzioni in termini di correlazione incrociata. Quali garanzie sono previste nei vostri contratti collettivi? Dovrebbero essere previsti rinforzi specifici? Attenzione a non concentrarvi esclusivamente sul prezzo (o sulla gratuità se finanziata dalla compagnia), il livello di copertura resta il criterio principale, soprattutto se avete esigenze sanitarie specifiche. READ Gli anelli di Nettuno sono accuratamente catturati dal telescopio James Webb