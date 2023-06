Video per prenderci più cura della nostra salute mentale

prestazione per gli anziani Pubblicato il 5 giugno 2023 da Martin Dumont



Il 30 maggio, Prévoyance vs les aînées des Laurentides, sostenuto dal CISSS des Laurentides Psychological Health Scouting Network, ha presentato un video sulla salute mentale positiva.

Guy Fradit e i membri della produzione sono stati molto felici di riunire i partecipanti al video che hanno potuto vedere per la prima volta i frutti della loro collaborazione congiunta durante lo spettacolo del 30 maggio presso la Place des Citoyens a Sainte-Adèle. (Foto di L’info du Nord-Martin Dumont)

L’idea alla base del progetto, avviato dal CISSS des Laurentides Human Relations Officer Marc Bilodeau e dalla coordinatrice di Prévoyance vers les aînées, Nancy Martin, era quella di fornire uno strumento di sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute mentale indipendentemente dall’età. Noi. “Non volevamo parlare della malattia, volevamo che fosse positiva, quindi ci siamo chiesti: cosa può aiutarci a essere mentalmente sani?” Supporta Nancy Martin

Includendo testimonianze di residenti di 4 Corners Laurentians, di diverse fasce d’età ed eterogenei background sociali, la videocapsula prodotta da Guy Fradette e mostrata per la prima volta davanti ai partecipanti mette in evidenza semplici consigli che possiamo utilizzare quotidianamente. “Le persone vogliono vedere gli psicologi per sentirsi meglio. Ma ho potuto vedere in 30 anni di intervento sulla salute mentale che quello che spesso facciamo con le persone è riattivare ciò che c’era già prima”, dice Marc Bilodeau.

L’intruso ci ricorda che quando le persone sono in cattive condizioni, spesso si isolano e mettono da parte le loro buone abitudini. “È normale provare emozioni negative, quindi l’importante è ricordarsi di riattivare le nostre risorse interne […] Impariamo ad accogliere i nostri sentimenti e a prenderci cura di noi stessi”, conferma l’addetto alle relazioni umane.

Pertanto, la testimonianza dei relatori nel video permette innanzitutto di rendersi conto che non siamo soli ad affrontare cose difficili, ricordandoci le piccole cose che possono essere incorporate nella nostra vita quotidiana e che contribuiscono al mantenimento della nostra vita quotidiana. Psicologia della salute in equilibrio. “Ognuno ha il proprio modo di affrontare le sfide quotidiane. Questo era l’obiettivo, dimostrare che ci sono molti modi per essere felici e godersi la vita”, afferma Nancy Martin.

L’obiettivo degli istigatori del progetto è quello di trasmettere il video di 23 minuti su quante più piattaforme possibili. “Per i giovani adulti, gli adolescenti e gli anziani, affrontiamo tutti le stesse sfide di base”, conclude Nancy Martin.

È possibile visualizzare il video sul sito Web Prévoyance with Senior Laurentians e sulla rete di scouting di salute mentale CISSS des Laurentides.





