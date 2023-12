Parigi 2024: La cancellazione di migliaia di prenotazioni alberghiere da parte dell'organizzazione dei Giochi è una “vera delusione”

Un'altra brutta pubblicità per le prossime Olimpiadi di Parigi. Dopo il potenziale aumento dei prezzi degli alberghi e degli alloggi a Parigi, a Chateauroux si torna a discutere della questione dell'organizzazione di Parigi 2024.

Il comitato ha deciso di cancellare migliaia di prenotazioni per pernottamenti negli hotel di Chateauroux, nella provincia dell'Indre, che ospiteranno eventi di tiro sportivo durante i Giochi Olimpici.

Biglietti della metro a 4 euro durante Parigi 2024: sei anni fa le promesse non mantenute nel dossier di candidatura

nella domanda “Ha bisogno di meno del previsto”, si giustifica il comitato organizzatore. Una semplice mail che suona come un brutto regalo di Natale. Gli albergatori della zona devono ora trovare una soluzione alle tante camere ormai vacanti. Delle 976 che il comitato ha riservato per accogliere pubblico, atleti e staff, Ora ne sono rimasti solo 81. Come spiega uno dei nostri colleghi albergatori di France Bleu.

“È una grande delusione. Abbiamo allontanato le persone in estate. Non abbiamo alcuna spiegazione. Sento la rabbia salire“, ha criticato Véronique Gaulon, presidente della filiale di Ume, il principale sindacato dei datori di lavoro del settore alberghiero e della ristorazione.

Il Comitato Olimpico si giustifica sottolineando che saranno liberate “solo” 482 camere. “Oggi, con una conoscenza più precisa di queste informazioni, noi, comitato organizzatore, abbiamo effettivamente liberato le stanze che non ci servono più. Ciò aprirà anche nuove opportunità per gli spettatori, le famiglie degli atleti e anche i fornitori di servizi che lavorano per l'organizzazione e che cercano soluzioni di alloggio. ha spiegato Tony Estanget, responsabile del gioco.

Le camere verranno rimesse sul mercato in tempi brevi, per accogliere più turisti in un periodo cruciale per la Francia.