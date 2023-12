Scopri l'abbondante menu di Pickx Sports per le tue vacanze di fine anno

Segui la Jupiler Pro League sui canali Eleven Pro League, nonché La Liga e Serie A per tutta la stagione sui canali Eleven Sports disponibili in TV di cetriolo Pickx Sports chi sarà il prossimo .

E in Spagna la sorpresa Girona Cercherà di continuare la sua folle saga in uno scontro Altico Madrid Il 3 gennaio nell'ambito della diciannovesima giornata del campionato spagnolo. IL Real Madrid Riceverai Maiorca mentre il F.C.B si trasferirà a Palma .

All'estero suoneremo anche in Italia il 29 e 30 dicembre. Mentre quello Inter, Un leader forte, a cui andrà Genova La diciottesima giornata del Campionato Italiano culminerà in un duello ricco di promesse tra… Juve E il AS Roma Di Romelu Lukaku.

Alcuni tornei proseguiranno a pieno ritmo durante il periodo festivo. Con noi, Lega professionistica Jupiler Adesso avrà diritto al tradizionale”. Santo Stefano “Il giorno dopo Natale. A partire dal 26 dicembre, il 20 presenterà alcuni adesivi interessanti, come lo scontro tra KRC Genk E il Club reale di Anversa Oltre al non meno atteso incontro tra Club di Bruges E il Federazione di Saint-Geloise .

Se c'è una disciplina che non si ferma mai durante le feste, è il Ciclocross! In totale, tra il 26 dicembre e il 7 gennaio si disputeranno non meno di nove eventi. Mentre i grandi nomiet alSono tornati in azione, dovrebbero regalarci ancora una volta un grande spettacolo tra i campi arati.

I due si incontreranno a Javeri (26/12), Holst (30/12) nella Coppa del Mondo, a Baal (1/1) e a Koksijde (4/1) nell'ambito della X²O Cup, ed eventualmente ancora durante il turno di Coppa del Mondo a Sonhofen il 7 gennaio. Tom Pidcock, Cioè, Izrebit et al Tibau Nizza Riusciranno a impedire ai due di prendere tutto?

Le otto prove del Superprestige e l'intera Coppa del Mondo UCI potranno essere seguite