Formula 1 | Yas Marina test, D2: Haas F1 conclude la stagione al top!

Come se la stagione 2021 di F1 non fosse ancora abbastanza folle, è l’ultimo posto singolo in griglia a fare il miglior tempo nell’ultimo giorno del test speciale di quest’anno, il secondo a Yas Marina, sul circuito di Abu Dhabi.

Ciò può essere spiegato abbastanza facilmente, tuttavia: la Haas F1 non ha guidato un giovane pilota ieri da quando Robert Schwartzman era alla Ferrari. Quindi è stato l’unico giovane russo a guidare oggi in una Pirelli da 13 pollici nell’auto del 2021 mentre le altre otto squadre presenti guidavano i loro muli da 18 pollici.

Con un tempo di 1:25.348, Schwartzman non si è preoccupato dei tempi sul giro con la sua VF-21, tuttavia, ancora a più di 3 secondi dal tempo sul giro di Max Verstappen.

Il più veloce, con 103 giri percorsi, a 18 pollici è stato Lando Norris, con la sua McLaren, che ha sperimentato anche un sistema di luci a led sui bordi dei cerchi posteriori.

Sebastian Vettel ha segnato il terzo tempo, dopo un guasto idraulico mattutino sulla sua Aston Martin. George Russell segna il quarto tempo con la sua Mercedes 2019, davanti a Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Juanio Zou, Sergio Perez e Pietro Fittipaldi, sull’altro mulo Haas F1 custom da 18 pollici.

Giorno:

1. Robert Schwartzman – Haas F1 (13″) – 1.25.348 – 130 giri



2. Lando Norris – McLaren (18″) – 1.25.809 + 0.461 sec – 103 giri



3. Sebastian Vettel – Aston Martin (18″) – 1.26.379 + 1.031 sec – 134 giri



4. George Russell – Mercedes F1 (18″) – 1.26.404 + 1.056sec – 82 giri



5. Pierre Gasly – AlphaTauri (18″) – 1.26.451 + 1.103sec – 149 giri



6. Carlos Sainz – Ferrari (18″) – 1.26.706 + 1.358 w – 151 giri



7. Fernando Alonso – F1 alpino (18″) – 1.26.940 + 1.592sec – 148 giri



8. Guanyu Zhou – Alfa Romeo (18″) – 1.27.850 + 2.508s – 159 giri



9. Sergio Perez – Red Bull (18″) – 1.27.991 + 2.643 secondi – 118 giri



10. Pietro Fittipaldi- Haas F1 (18″) – 1.28.622 + 3.274 secondi – 123 giri