La protezione svanisce rapidamente con una sola dose.

Era previsto: Il Consiglio Superiore della Sanità raccomanda una dose extra per coloro che hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, che Janssen ha sviluppato a casa. Mercoledì, i vari ministri della salute del paese faranno affidamento su questo punto di vista per determinare i metodi di vaccinazione con questa dose per “rafforzare” l’immunità di coloro che sono stati vaccinati.

“Lo studio appena condotto negli Stati Uniti su più di 700.000 persone ha mostrato che la protezione fornita dal vaccino Johnson & Johnson diminuisce significativamente nel tempo.Michael Goldman spiega, Professore di Immunologia e Farmacoterapia presso la Libera Università di Bruxelles. Questi risultati sono solo una sorpresa: è noto che i vaccini basati su questa tecnologia richiedono due dosi per indurre un’elevata produzione di anticorpi protettivi, soprattutto per diversi mesi. Non sorprende quindi che la protezione si indebolisca rapidamente quando una persona riceve una sola dose, in particolare negli anziani, che sono i più vulnerabili».

Dose urgente per gli anziani e i più vulnerabili…

Urge quindi il booster per i più fragili: “DrIn questo studio, questa scarsa protezione si traduce in un aumento della mortalità nella fascia di età superiore ai 65 anniMichael Goldman conferma.

Ma allora come si consiglia una sola dose all’inizio? “NSIl vaccino monodose è stato molto utile durante la precedente ondata di prevenzione delle forme gravi nei pochi mesi successivi alla vaccinazione“Ricorda Michelle Goldman. Inoltre,”I vaccini AstraZeneca e Johnson e Johnson, di cui parliamo spesso insieme perché basati sulla stessa tecnologia, con un vettore di adenovirus, inducono generalmente una minore protezione anticorpale rispetto a quelli dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna), ma hanno da un lato mano Un altro, il vantaggio di garantire, quando somministrato in due dosi, una protezione leggermente più lunga rispetto ai vaccini con Arn“.

Questo spiega perché una terza dose è consigliata a chi assume Pfizer o Moderna, perché la protezione è più breve, e la seconda da Johnson & Johnson… perché la prima non basta: “Penso che lo sviluppo di questo vaccino monodose sia stata una scommessa strategica per l’azienda in un momento in cui c’era un bisogno urgente di vaccini e quando l’alternativa che era in circolazione era molto meno problematica rispetto alla variante delta che affrontiamo oggi.. Ciò ha già permesso di fornire una protezione rapida a un gran numero di persone che hanno ricevuto questo vaccino. Ma l’azienda sapeva molto bene che a un certo punto avrebbe dovuto passare a un regime a due dosi, soprattutto perché altri vaccini che stava sviluppando, in particolare contro il virus Ebola, sono a due dosi”..

…ma presto anche agli altri

“unOggi siamo in una situazione in cui, per vari motivi, un richiamo è vantaggioso per entrambi i tipi di vaccini, almeno per alcune popolazioni, che sono più anziane e più vulnerabili.Riassume Michael Goldman.

Il più fragile… almeno all’inizio: “Va notata l’urgenza di questa dose di richiamo, soprattutto per le persone più fragili e anziane. Ma non dobbiamo illuderciMichael Goldman insiste: Questa dose di richiamo si rivelerà necessaria nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: negli Stati Uniti si suggerisce un aumento già a partire dal terzo mese dopo Johnson & Johnson”.

Resta da vedere che tipo di vaccino verrà somministrato come richiamo: “In teoria, potrebbe essere una dose di Johnson & Johnson, ma potrebbe anche essere un vaccino a RNA messaggero, e vedremo cosa decideranno le nostre autorità. Sappiamo che la combinazione di diversi vaccini e tecnologie si traduce in risposte più forti e coerenti. “

Consigli Una terza dose per i belgi vaccinati con il vaccino AstraZeneca deve ancora essere valutata.