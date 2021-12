Bitcoin 28 dicembre 2021 – Delusione di Capodanno

Verso una vigilia rossa? La rottura sopra $ 52.000 non ha portato a un rally rialzista per Bitcoin (BTC). I rialzisti stanno perdendo $ 50.000 e persino $ 48.000, rafforzando l’idea che i mercati potrebbero essere entrati in una fase ribassista. Dovremmo dire addio alle speranze di un ultimo rally rialzista a $ 100.000 nelle prossime settimane?

Bitcoin sotto $ 50.000: la conferma non è riuscita a confermare il recupero rialzista

Bitcoin scende a $ 47,339 Su Bitfinex oggi, 28 dicembre 2021. Al momento della stesura di questo articolo, viene scambiato a $ 47.916 e attualmente registra una perdita giornaliera del 6,49%.

Per Trader Rekt Capital, Bitcoin subisce un rifiuto in seguito Un tentativo fallito di spezzare la resistenza Nella media mobile esponenziale a 21 settimane. Bitcoin doveva Trasforma questa resistenza in supporto per uscire dall’area di consolidamento Che era anche a maggio, giugno e luglio 2021. All’uscita da quest’area, Bitcoin avrebbe anche potuto terminare la correzione al ribasso iniziata nel novembre 2021.

Rekt Capital Edition – Fonte: Twitter

Bitcoin non riesce a trovare supporto intorno a $ 49.000 L’area rossa nella figura sopra. Storicamente, la sperimentazione di questo mezzo ha portato a Riduci nell’area da $ 44.000 a $ 47.000.

TechDev è ancora rialzista: venditore di Hypium o ipotesi seria?

Sebbene Bitcoin abbia perso $ 50.000 e le speranze per un rally rialzista prima della fine del 2021 siano smorzate, l’analista di TechDev rimane ottimista. Condividi un grafico che indica Somiglianze tra l’attuale RSI settimanale (14) e il 2020 Prima che il bitcoin iniziasse a salire bruscamente, passando da $ 10.000 a $ 60.000 e oltre nel 2021.

Post TechDev – Fonte: Twitter

TechDev è famoso per i suoi analisti grafici che confrontano le oscillazioni dei prezzi attuali di Bitcoin con i movimenti dei prezzi BTC passati, al fine di Difendi la nozione del recente rally rialzista Prima che i mercati entrino in una lunga fase ribassista.

La sua analisi e la sua forte posizione rialzista Tuttavia, gran parte dei suoi follower lo criticano su Twitter, che lo accusa di vendere speranze per espandere la sua comunità e di ignorare le differenze nell’ambiente macro nei suoi confronti.

Ma TechDev ha recentemente condiviso grafico che mostra Somiglianze nelle fluttuazioni Prezzo bitcoin per ciclo, nonostante la capitalizzazione di mercato e gli ambienti macroeconomici e le dinamiche di offerta Era diverso.

Questo crollo del prezzo di Bitcoin durante questo periodo festivo di fine 2021, contraddice il consiglio che questo miliardario ha dato come regalo di Natale, che Ti consigliamo di evitare valute legali e acquistare bitcoin.

