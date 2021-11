Bitcoin 8 novembre 2021 – Un inizio semplice?

Lunedì verde – Bitcoin (BTC) La settimana inizia con un aumento superiore a $ 66.000. Questo movimento ha risvegliato l’entusiasmo dei trader, che hanno scatenato un rally “parabolico”, con conseguente segnale di inizio Per Moonvember. In attesa di nuovi massimi storici per il suo prezzo, Bitcoin ha stabilito due nuovi record.

Il prezzo giornaliero di Bitcoin (BTC) è offerto in collaborazione con Coin trading e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

Nuovo ATH in vista per Bitcoin: l’inizio della fase parabolica

Bitcoin vola sopra $ 66,550 Oggi è l’8 novembre 2021. Viene scambiato a $ 66,223 Al momento in cui scriviamo, sta attualmente registrando un guadagno giornaliero del 5,74%. Bitcoin chiuso la scorsa settimana Tutti i tempi sopra $ 63,250.

Per un trader di Rekt Capital, Bitcoin deve rompere l’ultima resistenza Lo mette intorno a $ 67.000, Prima ” Entra nella sua fase equivalente del ciclo ».

Pubblicazione di Rekt Capital – Fonte: Twitter

Inoltre è sottolineare Il fatto che non lo fosse Non è mai troppo tardi per acquistare bitcoin, con un forte rally previsto durante questo ciclo :

“Le persone che pensano che sia troppo tardi per acquistare #BTC non si rendono conto di quanto lontano possa arrivare questo ciclo.”

Anche il commerciante Scott Melker Mostra ottimismo, ha pubblicato un grafico che mostra Una pausa nella tendenza al ribasso di BitcoinNotando che “la resistenza è inutile”.

Pubblicazioni Scott Melker – Fonte: Twitter

Bitcoin Market Cap: nuovo record in un mercato rialzista

La capitalizzazione di mercato di Bitcoin ha superato la capitalizzazione di mercato di TeslaQuest’ultimo ha acquistato $ 1,5 miliardi in bitcoin 9 mesi e mezzo fa. Capitalizzazione di mercato dei mercati delle criptovalute nel loro insieme $ 3 trilioni di interruzioni per la prima volta, secondo CoinGecko.

La capitalizzazione di mercato totale dei mercati delle criptovalute ha raggiunto il picco di circa $ 2,620 miliardi il 12 maggio 2021, prima di scendere a $ 1,240 miliardi e rimbalzare il 20 luglio 2021.

La fase di consolidamento dei bitcoin è finita? ? Questo lunedì verde arriva in un contesto in cui Tuttavia, i depositi di balene negli scambi sono aumentati di recente. Novembre è stato storicamente un mese rialzista per bitcoin. Quanto lontano sarebbe se fosse davvero così, per quest’anno 2021?

Potrebbe essere gDuro ogni volta? Sia che il prezzo del Bitcoin sia in buone condizioni o che stia attraversando turbolenze, Coin Trading ti offre di aumentare le tue possibilità di successo. In effetti, Trading Du Coin consente alle persone di accedere ai file strumento di trading Algoritmo e meccanismo al 100%. Un vero meccanismo di tendenza, questo strumento è progettato per adattarsi alle inversioni del mercato e posizionarsi sugli asset crittografici più dinamici del momento.