Google nasce a Farciennes e investe 500 milioni di euro a Saint-Ghislain

Google costruirà il suo sesto data center belga sulle rive del fiume Sambre e investirà 500 milioni di euro nel suo sito di Saint-Ghislain.

Google apprezza ancora il Belgio tanto quanto vi sviluppa la sua infrastruttura europea. dopo la costruzione Quattro data center in loco a San GislanGoogle ha appena ufficializzato la creazione di un quinto data center sullo stesso sito e ha investito 500 milioni di euro Come abbiamo rivelato lo scorso dicembre,. Il gigante americano è entrato nello stesso momento, secondo le nostre informazioni Il terreno ha una superficie di 53 ettari Per costruire un nuovo data center lì.

53 Ettaro Google ha firmato un accordo con Igretec per l’acquisto di un terreno di circa 53 ettari a Saint-Ghislain.

In gravidanza dal 2019, sarà già installata una nuova unità Sul sito dell’Ecopôle, che si estende attraverso le città di Farciennes, Aiseau-Presles e Sambreville, strategicamente posizionato sulle rive del Sambre.

Questo nuovo progetto dovrebbe rafforzare la presenza belga di Google, che ha già fatto Abbiamo investito quasi tre miliardi di euro sul nostro terreno per costruire data center e una centrale solare. Il terreno di Saint-Ghislain – 90 ettari acquistati nel 2005 dalla società intercomunale locale IDEA – ha raggiunto i limiti delle sue capacità, e il colosso americano è alla ricerca di un sito da tempo.

Un progetto che risale al 2019

Google ha puntato Farciennes per due anni, che era già stato preso in considerazione nel 2019. Ma il processo di acquisto è fallito dopo le fughe di notizie legate all'interesse del colosso americano per il suddetto terreno. Questa volta, la vendita è stata confermata e Google dovrebbe annunciarla nelle prossime ore o giorni.



Poco più di un mese fa, la società americana ha firmato un accordo con la società di sviluppo economico congiunto Igretec per l’acquisto di un appezzamento di terreno con una superficie di circa 53 ettari. Tuttavia, Google e Igretec sono stati contattati e hanno rifiutato di commentare le informazioni.

acqua ed elettricità

Oltre alla presenza intrinseca di acqua sambar Ai margini di un campo di Google per Raffreddamento delle strutture del data centerIl sito è direttamente collegato alla rete elettrica con una potenza di 150 e 350 kW. elia Il sito dispone anche di una stazione di trasformazione e di un operatore della rete di trasmissione dell’energia elettrica Ha confermato che sarebbe disponibile una capacità da 200 a 300 megawatt.

Una parte del sito dell’Ecopôle può ospitare anche un campo Pannelli solari. Infine, la zonizzazione può essere collegata direttamente a a Rete in fibra ottica tramite Sofico. Gli elementi che lo rendono un sito perfetto per Google.

È chiaro che questo accesso non passerà inosservato all’Ecopôle. Dei 130 ettari aperti 10 anni fa per ospitare le imprese, Google possiederà il più grande appezzamento di terreno. Le zone sono state inoltre designate, sin dalla loro nascita, ad accogliere le imprese orientate allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare.

600 milioni Euro In termini di investimento, il futuro data center dovrebbe rappresentare per Google circa 600 milioni di euro.

Nel 2018 Ecoterre vi ha stabilito la propria sede. Questa riconosciuta società di ingegneria civile ambientale ha ripulito il sito delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Pertanto, l’arrivo di Google e dei suoi vasti impianti elettrici potrebbe infrangere questo principio, a meno che Igretec non chieda a Google di avviare iniziative responsabili per l’ambiente. READ Colruyt apre il suo primo supermercato belga aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno!

Qual è l’impatto sull’occupazione?

I data center sono avidi in termini di superficie e potenza, e non necessariamente in termini di occupazione locale. Tuttavia, il suo impatto sull’economia locale non deve essere trascurato. Sul sito di San Gislan Ed è poco meno del doppio dell’area, sono tutti uguali 350 persone che stanno attualmente lavorando, e dobbiamo aggiungere a loro Un lavoro indiretto.

In termini di investimento, il data center del futuro deve essere rappresentato intorno 600 milioni di euro per Google, come gli ultimi due ragazzi belgi in campo. Questo nuovo data center porterà Investimenti Google in suolo belga Per un importo di quasi tre miliardi Euro dal suo arrivo nel 2009.