La produzione inizia a Wolfsburg

Il produttore tedesco ha appena avviato la produzione in serie di Volkswagen Golf ridisegnata L'ottava generazione è sulla catena di montaggio nella sua storica fabbrica Wolfsburg, Germania.

La prima versione della rinnovata Golf VIII è stata prodotta pochi giorni fa, sulle linee del padiglione 12 dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg: si tratta di una Stile golfisticocon il suo vestito blu anemone metallizzato.

“La Golf è da mezzo secolo il cuore pulsante del marchio Volkswagen.”Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, ha annunciato in questa occasione: “È sinonimo di mobilità conveniente, accessibile a tutti, senza compromettere la qualità tecnica. Adattandosi costantemente alle esigenze dei clienti, è stata in grado di consolidare la sua posizione ai vertici delle vendite a livello mondiale. Questo è un vero bestseller 'Made in Wolfsburg' .” New Generation Rientra proprio in questa linea: è caratterizzata da un'efficienza e un comfort senza eguali, dotata di un nuovo sistema di controllo. In breve: la Golf in tutto il suo splendore.

Dal lancio della prima generazione di questa berlina compatta nel 1974, più di 37 milioni di copie di Golf Prodotto: E' stato per lungo tempo il modello più venduto del marchio tedesco.

Lo stabilimento di Wolfsburg è il sito di produzione preferito per la Golf Per 50 anni : Infatti, dei 37 milioni di copie vendute nel mondo, più della metà sono state prodotte sulle sue linee, cioè in media 400.000 veicoli all'anno. In questo stabilimento storico venivano prodotte la Golf e le sue numerose varianti, come ad esempio la station wagon Golf SW o l'auto sportiva Golf.

Insieme alla Golf ridisegnata, il più grande produttore del Gruppo Volkswagen ha recentemente celebrato la produzione della sua vettura Auto numero 48 milioni, che è un record mondiale. Anche il modello dell'anniversario era una Golf, rifinita in Uranus Grey, attualmente in consegna al suo cliente nel Regno Unito.

IL Golf È il modello più prodotto a Wolfsburg, con circa 20 milioni di esemplari, seguito da CoccinellaCon circa 12 milioni di esemplari prodotti tra il 1945 e il 1975, quindi Tiguan Al terzo posto, con poco meno di 3,5 milioni di modelli prodotti, dall'inizio della produzione nel 2007.

IL PoloSi colloca al quarto posto, la cui produzione iniziò a Wolfsburg nel 1975, dove furono prodotte più di 3 milioni di copie.