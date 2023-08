Questo segno finirà molto bene ad agosto (riuscirà in tutto)

Agosto sta per finire e questo periodo sarà sinonimo di fortuna e successo per un segno particolare.

Agosto sta per finire. È stato ricco di colpi di scena per entrambi i segni zodiacali. E non si fermerà. In effetti, alla fine del mese, alcuni segnali sono più o meno incoraggianti. Questo periodo è segnato dalla luna piena dei Pesci il 31 agosto. Una luna piena che influenzerà alcuni segni più di altri, proprio come ha fatto la luna nuova in Leone all’inizio del mese. Mercurio, il pianeta del commercio e della comunicazione, è retrogrado alla fine del mese, in Vergine. Questo avrà delle conseguenze. La fine di agosto non è facile perché coincide con la fine delle vacanze scolastiche estive.. e il ritorno alla realtà lavorativa o scolastica. Se alcuni sono ansiosi di riprendere il loro “normale” corso di vita, altri temono il momento.

Il segno che beneficerà maggiormente alla fine di agosto è cancro. Quest’ultimo non è stato un mese facile, soprattutto dal punto di vista del cuore: I problemi d’amore possono essere in gran parte correlati alla relazione che hai con te stesso. Fino al 13 agosto potresti essere insicuro e questo influisce sulle tue relazioni. Puoi esprimere ansia e nervosismo e concentrarti su dettagli non importanti., ha fatto riferimento ad Annalisa Angelucci, l’astrologa dell’aufeminin. Ma non dovresti farti prendere dal panico con questa filigrana, perché la seconda metà del mese risulta essere molto migliore. “Alla fine del mese si presenta la possibilità di qualcosa di lontano o straniero e può comportare decisioni riguardanti la tua casa, il luogo di residenza o dove vivere. Allora potrebbe essere cancro nuove opportunità ed evolvere. Questo non è l’unico segnale che beneficerà dalla fine di agosto.

Questi segni zodiacali sono fortunati alla fine di agosto

Altri segni zodiacali sono molto fortunati alla fine di agosto. Il primo Leone ad essere onorato nel mese di agosto. “Alla fine del mese, con la seconda luna piena di agosto, Pesci, forse una trasformazione – non solo del corpo ma anche dello spirito – sarà davvero visibile”, spiega l’astrologo. “A fine agosto potrebbe arrivare una grossa somma di denaro, ma è gestita con saggezza”. Anche il segno d’aria della Bilancia è preoccupato: “Con il Sole che entra in Vergine e la Luna Piena che entra in Pesci il 31, l’amore può manifestarsi in una scelta importante da fare nella tua vita quotidiana.” alla fine del mese. Può prendere una grande decisione nel campo dell’amore. Infine, anche gli Scorpioni sono fortunati: “Alla fine del mese possiamo avere una conclusione seria e tangibile per te in amore.” Aprirà gli occhi su una situazione romantica, realizzerà i suoi sentimenti …