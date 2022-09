La prima in Belgio: una fabbrica chiude i battenti e chiede una sospensione temporanea

Lo stabilimento Aperam del gruppo siderurgico di Genk è la prima azienda belga ad annunciare di voler utilizzare il nuovo regime di disoccupazione temporanea nel contesto della crisi energetica. Questo è quanto ha scritto venerdì sera de Standard sul suo sito web. Annunciata la scorsa settimana, questa misura federale sarà introdotta il 1° ottobre.

La direzione dell’azienda ha avanzato tale richiesta dopo la completa chiusura dell’impianto dal 28 ottobre al 2 novembre. Con la disoccupazione temporanea dovuta alla crisi energetica, le indennità di disoccupazione sono leggermente più elevate. I lavoratori coinvolti riceveranno quindi il 70% anziché il 65% del salario, più un bonus dal datore di lavoro. I sindacati temono che questo possa essere l’inizio di una serie di chiusure.

Aperam ha già deciso di tagliare la produzione di acciaio inossidabile nello stabilimento di Limburgo a fine agosto. Da allora, circa la metà dei 900 lavoratori è stata licenziata.