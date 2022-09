La bolletta del gas e dell’elettricità per i valloni è più alta di quella per i fiamminghi, quindi come si spiega questo?

A seconda di dove vivi, le tue bollette energetiche possono essere più alte o più basse. La differenza può arrivare fino a 500 euro all’anno.

Il test è molto semplice. Tutto quello che devi fare è codificare i dati sul sito Web di confronto energetico. Per una famiglia di 4 persone, il conto annuale varia da regione a regione. A Verviers il conto annuale è di 5.300 euro, a Namur 5.250 euro ea Bruxelles 5.150 euro. La differenza è ancora più marcata con le Fiandre: 4.900 euro a Leuven e 4.800 euro ad Anversa, ovvero 500 euro in meno rispetto a Verviers.

In effetti, tutti i belgi pagano all’incirca lo stesso importo per kilowattora. Ciò che cambia è il costo di distribuzione. Quest’ultimo è più del doppio del costo di Verviers come ad Anversa. Questa differenza in particolare può essere spiegata da aspetti geografici e geologici. “È molto più facile creare una rete in una città o collegare le persone, quindi il costo è più basso. Mentre quando sei in una zona rurale, hai linee aeree difficili da mantenere e le distanze sono maggiori”, Spiega Patrick Reynaers, Segretario Generale di Synergrid.

2024: Verso costi più uniformi

Questo prezzo è determinato dagli operatori delle reti di distribuzione. In Belgio sono 7 (uno nelle Fiandre, uno a Bruxelles e 5 in Vallonia). “Oltre agli importi per la manutenzione e l’utilizzo delle reti in quanto tali, i costi di distribuzione comprendono anche gli importi associati agli obblighi di servizio pubblico come l’illuminazione o il sostegno ai consumatori svantaggiati”.riferisce Ann Elizabeth Sprimont, consulente della Commissione per l’energia vallone.

Entro il 2024 i costi di distribuzione potrebbero essere più uniformi in Vallonia. Ores, che gestisce il 75 per cento della rete, deve applicare le stesse tariffe in tutti i comuni. Ma nessun cambiamento è stato annunciato ad altri operatori di rete.

Rimane un’altra differenza, anche se meno evidente. Il contributo delle energie rinnovabili allo sviluppo delle energie verdi è maggiore in Vallonia.