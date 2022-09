Tarek Salah è un fan del costruttore di cavalli danzanti in tutto il mondo. Il sogno di questo americano che vive in California? Premiati con Ferrari F355Questa iconica berlinetta italiana è stata commercializzata tra il 1994 e il 1999. Sostituendo la Ferrari 348 moderatamente valutata, la F355 rimane una bella F355 vintage nella storia del marchio con il suo stile di successo e, soprattutto, il suo superbo motore V8 da 3,5 litri con una marcia molto acuta. Dotato di testate con cinque valvole per cilindro, questo blocco superava gli 8000 giri/min e produceva un suono insolito. Così, quando ha visto una bella copia grigia in vendita online a Marsiglia, è subito salito su un aereo per Los Angeles per venire in Francia.

A Marsiglia, una Ferrari in fiamme fa schiantare un sogno americano

Una volta al Sud, è amore a prima vista. Tariq Salah conosce il proprietario ed esegue perfettamente il test. Prima di mettersi al lavoro ed effettuare il pagamento, lui e il proprietario si recano in un’officina meccanica specializzata per fare un inventario finale prima di vendere l’auto. Ma è qui che purtroppo le cose vanno storte: guidatore e passeggero hanno avvertito per la prima volta un debole odore di bruciato durante la guida in autostrada alla periferia di Marsiglia. Pochi istanti dopo, altri automobilisti hanno affisso cartelli per allertarli: dal retro della bella auto sportiva fuoriusciva un denso fumo nero. Quando si fermeranno a lato della strada, Tarek Salah e il proprietario non saranno ancora completamente in grado di guardare la sua bellissima Ferrari fluttuare nel fumo.

Problema circuito carburante?

Innanzitutto, l’auto era in ottime condizioni. Prima che le cose prendessero una svolta disastrosa, Tarek Salah ha notato l’odore di benzina nell’abitacolo che potrebbe essere correlato a un tubo che perde o allentato tra il serbatoio del carburante e il motore. Purtroppo i vigili del fuoco sono arrivati ​​troppo tardi per poter salvare la Ferrari. E l’americano dovrà trovare un altro F355…