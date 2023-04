La partecipazione dell’Arsenal in casa contro l’ultima squadra del Southampton e il confronto con il Manchester City mercoledì saranno decisivi

L’Arsenal ha affrontato il Southampton all’inizio del giorno 32 della Premier League inglese. e il Arsenale Stanno facendo la cosa sbagliata con la divisione e potrebbe portare il Manchester City ad andare oltre se gli uomini di Pep Guardiola vincono la partita. Il duello di mercoledì tra i due potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo.

Mercoledì 26 aprile è già nella mente di tutti. Forse troppo per un Arsenal sfiorato in casa dal Southampton, le Lanterne Rosse della Premier League.

sotto 0-2 (Alcaraz Io e Walcott XIV), F Arsenale Prova a tornare a segnare. se Martinelli Nel ventesimo permette alla sua squadra di ridurre il punteggio, Kalita Carr Allo scadere dell’ora darebbero di nuovo agli ospiti un vantaggio di due gol e ci avviamo verso la sconfitta ArsenaleE Odegard nell’88 e A Nel 91 regala un punto inaspettato all’Arsenal.

a 92, Leandro Trossard Ha anche visto il suo tiro da 18 yard colpire la parte superiore della traversa, ma nonostante abbia raccolto il 16° punto dopo essere rimasto indietro in questa stagione, l’Arsenal ora sembra essere in testa nei minuti di recupero.

Pur avendo tutte le carte in regola per diventare campioni, per la prima volta dalla stagione 2003-2004, gli uomini diArtetta Rovinano le cose e si rompono sotto pressione? Con questa divisione, l’Arsenal ha solo cinque punti di vantaggio sul Manchester City, secondo classificato, che ha due partite in meno. E come questo mercoledì si annuncia il duello tra le due squadre. Non dobbiamo pentirci di aver perso tutto così vicino alla porta dell’Arsenal.

Si noti che sul lato di Southampton, Romeo Lavia Ha iniziato ed è stato sostituito all’86 ‘, due minuti prima dell’inizio della rimonta dell’Arsenal. In classifica l’Arsenal ha 75 punti, 5 unità di vantaggio sul Manchester City, che ha due partite in meno. Il Southampton mantiene le Lanterne Rosse con 24 punti, tre in meno rispetto alla loro prima parata, l’Everton.