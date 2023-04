Il primo senza precedenti di Zulte Waregem durante il suo ultimo combattimento

La domenica intorno alle 20:20 una festa folk può esplodere a Waregem o migliaia di sostenitori possono scatenare il caos nell’Elindus Arena.

Gili Fossen è stato chiaro dopo una vittoria per 5-1 su Eupen. Ha supplicato i tifosi di impazzire contro il Cercle Brugge nell’ultima giornata del torneo.

La prima parte della ‘sfida’ ha già funzionato, perché per la prima volta l’Elindus Arena sarà piena e la partita contro il popolo di Bruges sarà sold out.



© Fotonotizie

Giocatori? Lo pensano. “Contro l’Eupen abbiamo dimostrato di avere più qualità di loro. Loro non sono male, ma eravamo la squadra migliore. Quindi dobbiamo continuare a credere che ci salveremo”, ha detto Zino Janu.

Jill Vossen parla della battaglia finale. “Siamo stati retrocessi per gran parte della stagione e ininterrottamente per le ultime tre. Quindi sarà un grande climax salvarci nell’ultima giornata”.

Formatore di parole? È tornato in forma appena in tempo. “Non so se saremmo stati più in alto se non fosse stato per la clavicola rotta. È difficile da dire su di te, ma forse lo è. Dobbiamo solo finire. Dobbiamo battere il Cercle Brugge e i miei amici del Club Brugge lo farà contro l’Eupen. Voglio restare qui, è impegno”. Un sentimento che risuona anche nel mister: “C’è solo uno scenario perfetto per domenica: la vittoria”.