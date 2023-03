Nicky Evard realizza il suo sogno e firma con il Chelsea per la prossima stagione

soulier d’or 2022, Nikki Everardo realizzeràtettarellaLa campionessa inglese di calcio femminile ha annunciato, lunedì, che difenderà gli obiettivi del Chelsea la prossima stagione.

Nikki Evrard, 27 anni, concluderà la stagione all’Oud-Heverlee Louvain prima di indossare i guantoni al Chelsea, dove si unirà il 1° luglio.

Il Chelsea, che ha raggiunto la finale di Champions League, è diventato campione d’Inghilterra per la quinta volta la scorsa stagione, e ha vinto la doppietta di coppa lo scorso anno anche per la quarta volta. In Champions League di questa stagione, il Chelsea ha raggiunto i quarti di finale dove gli inglesi devono affrontare il Lione.

Nicky Everard è stato premiato con la Scarpa d’Oro ad Anversa il 23 gennaio, dopo aver brillato straordinariamente con la fiamma rossa durante il Campionato Europeo della scorsa estate, dove ha giocato un ruolo nella qualificazione del Belgio ai quarti di finale contro la Svezia. Di fronte agli svedesi, Evrard ha bloccato le soste prima di dover tornare indietro ai tempi supplementari.

Il portiere dell’OHL vuole vincere il titolo con i lovanisti in Premier League prima di godersi il trasferimento che la renderebbe il suo sogno. “Sono un tifoso del calcio inglese e sarebbe fantastico giocare lì”, aveva annunciato durante la serata di Gala della Scarpa d’Oro.