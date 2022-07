La palla allo scoperto, lo schiacciamento del giocatore, le liti con l’arbitro… La partita tra Kyrgios e Tsitsipas peggiora a Wimbledon!

Le cose si scaldano tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas nel terzo round di Wimbledon. Le tensioni sono iniziate quando Kyrgios ha sfidato la sentenza dell’incontro, dopo che Tsitsipas ha toccato uno spettatore lanciando una palla nel pubblico infastidito.

“È squalifica! Sei stupido o cosa? Puoi lanciare la palla alla folla e toccare qualcuno e non essere squalificato? Ora, qualcuno dovrebbe farsi male? Sei una disgrazia”, ​​pensò Kyrgios di offendere la sentenza. “Porta un altro supervisore, chiama un avvocato. Cosa è successo con Novak? Ha colpito duramente, è stata ferita? Mio Dio. Voglio tutti i moderatori. Non puoi lanciare una palla al pubblico, toccare qualcuno e non essere squalificato. Quante sciocchezze durerà il torneo dopo la mia conferenza stampa per colpa tua…”

Più avanti nella partita, Tsitsipas ha mirato a Kyrgios con un colpo di testa sbagliato, prima di colpire un’altra palla con tutte le sue forze verso il pubblico dopo un servizio bluffante del suo avversario nel terzo set. E anche se è stato punito con un punto di penalità, le tensioni non si sono fermate qui. Nel quarto set, Kyrgios è rimasto a terra per diversi secondi dopo essersi infortunato all’anca scivolando… Tsitsipas non ha detto una parola, restando dalla sua parte del campo senza che lui lo avesse sentito.