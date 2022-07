Quotidiano Transfer Window (03/07): Due cortigiani vogliono portare Cristiano Ronaldo!

Argomento informativo:

– 10:45: Serge Gnabry Ha un buono d’uscita dal Bayern Monaco. Secondo la stampa inglese, l’esterno tedesco sta corteggiando i due club di Manchester. I bavaresi chiedono 40 milioni di euro. Anche lo United ha nel mirino Anthony mentre i cittadini dovranno trovare un sostituto per Sterling, che partirà per il Chelsea.

– 10:22: Lisandro Martinez Non vuole restare all’Ajax. E Fabrizio Romano dice che vuole solo scegliere tra Arsenal e Manchester United. “Il clan Martinez sarà molto chiaro con la dirigenza dell’Ajax Amsterdam. Vogliono solo giocare in Premier League il prossimo anno. Quindi vogliono scegliere tra le offerte dell’Arsenal e del Man United, sperando che l’Ajax lo lasci andare. Eric ten Hag ne è fiducioso e insiste ancora”.

10:00: Il sogno di Eindhoven sta chiamando Georginio Wijnaldum ! Se Eindhoven Dagblad Oggi conferma che l’amministrazione sogna di riportare il centrocampista nella terra promessa. Inevitabilmente, il problema con questo trasferimento sarà finanziario. Dopo una prima stagione molto deludente in Francia, il PSG non dovrebbe essere troppo avido. Ma il medium ottiene uno stipendio molto comodo nella capitale. Tuttavia, il giocatore potrebbe accogliere con favore un ritorno in Eredivisie. Perché ha perso il posto prescelto durante l’ultimo raduno. Se Eindhoven lo sognasse, sarebbe comunque realistico. Il club ha già avviato le trattative con il centrocampista dello Spartak Mosca Gus Thiel, che sembra essere molto accessibile.

– 9:45: E se Salah tornasse al Chelsea? Mentre ha siglato un nuovo contratto questa settimana, Mo Salah Avrebbe potuto fare un ritorno inaspettato al blues. Il Sole, infatti, annuncia che il faraone era in discussione con il suo ex club. Ma alla fine sono solo speculazioni perché l’attaccante rimarrà con i Reds.

– 9:30: Cristiano Ronaldo Lascerà davvero il Manchester United? Questo sabato, il Times ha lanciato una grande sorpresa e ha spiegato che l’attaccante voleva giocare in Champions League l’anno prossimo. Ciò significa che non sarà all’Old Trafford l’anno prossimo poiché il club giocherà in Europa League la prossima stagione. Secondo The Athletic, sono state avanzate due opzioni: Chelsea e Bayern Monaco. Per AS, PSG sarebbe un’altra opzione. Vedremo Leo Messi giocare con CR7? Rispondi tra qualche settimana!

– 9h17: Dembele E l’FC Barcelona si è unito! Nonostante gli venga offerto il 40% in meno del suo stipendio attuale, Ousmane Dembele otterrà un nuovo contratto in Catalogna secondo diversi media spagnoli. Dovrebbe tornare per due stagioni e vorrebbe chiudere l’affare in fretta.