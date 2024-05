La nuova Volkswagen Tiguan compete con altri 4 SUV familiari e termici!

Oggi l’auto Volkswagen più venduta al mondo, davanti alla Golf con un ampio margine, la Tiguan non deve il suo successo al caso. Fin dalla prima generazione, lanciata nel 2007, il SUV compatto tedesco ha evidenziato molta omogeneità, abitabilità e serietà costruttiva.. Tre qualità, ma non le uniche, sono essenziali per il successo di un’auto familiare. Ma ora che la concorrenza è piena di buona volontà, la Tiguan non è più in una posizione di forza. Responsabile di questa nuova generazione affidabile Le stesse qualità di prima che forniscono comunque tutto il carburante per tornare in sella.

Punti di forza della nuova Volkswagen Tiguan

Aumenta il comfort con le sospensioni DCC PRO

Tronco di grandi dimensioni

Telaio efficiente con ruote da 20 pollici

Ergonomia pratica con quadrante

Punti deboli della nuova Volkswagen Tiguan

Dosaggio pedale freno

La modalità “ruota libera” è fastidiosa in discesa

Anche il cambio DSG7 è impostato su “Eco”

Molte opzioni importanti

1. Citroën C5Aircross

Citroën C5Aircross. ©Citroën

Riprogettata un paio di anni fa, la Citroën C5 Aicross non è più al suo apice, ma ha un bel residuo. Rispetto alla concorrenza ha un vantaggio unico: grazie al doppio ammortizzatore idraulico attivo, Fa del suo meglio per il comfort, trasformando la strada in un spesso tappeto, anche se con un comportamento un po’ goffo.. È piacevole da vivere, con il suo bagagliaio spazioso e, soprattutto, ancora unici nella sua categoria, i sedili posteriori individuali e scorrevoli. È pratico, anche se la Tiguan alla fine offre più spazio per passeggeri e bagagli. Dal punto di vista meccanico, è disponibile solo al traino, con una gamma più accessibile (a partire da 33.850 euro) rispetto alla rivale tedesca, dal semplice diesel da 130 cavalli al moderno ibrido da 136 cavalli, passando per le plug-in (180 e 225 cavalli). ).

Punti di forza della Citroën C5 Aircross

Comodità delle sospensioni

Sedili posteriori individuali

Prezzi più accessibili

Punti deboli della Citroën C5 Aircross

Comportamento goffo

Il sistema multimediale è datato

2.Audi Q3

AudiQ3. ©Audi

Grazie ai suoi prezzi elevati, la nuova Tiguan entra in gioco nel giardino dell’Audi Q3 (da 40.800 euro). E poiché i SUV cerchiati hanno più di un asso nella manica, a cominciare da un premuroso senso di ospitalità, possono rendere le famiglie titubanti. Ciò è ancora più vero perché si tratta di una delle auto smart che offre di serie anche il sedile posteriore scorrevole.. Ma la Tiguan è ancora più generosa, sia nei sedili posteriori che nella fiancata del bagagliaio. Su strada la Q3 è un po’ più dinamica della cugina da guida, anche se bisogna ammettere che le versioni Quattro a trazione integrale sono le più emozionanti. In attesa di un ritorno nel catalogo dei motori PHEV e di una potenziale riprogettazione, Vengono offerte solo le versioni termiche al 100%, con una penalità.

Punti di forza dell’Audi Q3

Guida più dinamica

Una posizione di guida più piacevole

Punti deboli dell’Audi Q3

Gamma motore bassa

il prezzo più alto

Restyling vicino

3.Kia Sportage

Kia Sportage. ©Kia

Attesa presto per apparire nella confezione ridisegnata, come la sua cugina tecnica Hyundai Tucson, la Kia Sportage dovrebbe affinare ulteriormente le sue argomentazioni. Se il suo design unico non piacerà necessariamente ai fan della Tiguan, per il resto basterà a stupire la famiglia. Sono presenti sedili posteriori accoglienti e un bagagliaio più piccolo, certo, ma più che sufficiente (320 dm3 sotto il ripiano).. Catturerà l’attenzione anche il trattamento moderno della modalità di guida, anche se il sistema multimediale non è ancora avviato e se tutti i materiali sono impeccabili. Come la Tiguan, offre una maggiore omogeneità in termini di guida, offrendo una gamma meccanica più attraente (2WD o 4WD, benzina, diesel, PHEV). Il tutto a prezzi vantaggiosi e garantito 7 anni.

I punti di forza della Kia Sportage

abitabilità

Display meccanico completo

Prezzi e garanzia

Punti deboli della Kia Sportage

Prossima riprogettazione

Vecchi contenuti multimediali

TRONCO LIMITATO

4.BMW X1

BMWX1. ©BMW

Cresce (+5 cm, ovvero 4,50 metri), la BMW di ultima generazione Se la Monaco è meno generosa sul lato del bagagliaio come lo è sui sedili posteriori, dove il suo sedile scorrevole è posizionato nelle file degli optional, sa comunque rendersi utile. Offrendo un mondo moderno e una presentazione più raffinata rispetto alla Tiguan, è più dinamica da guidare, a scapito di un minor comfort. – La struttura atletica dovrebbe essere evitata. Da segnalare, per le versioni trazionate, anche l’assale anteriore con trazione ottimale. Ma oltre ad essere disponibile a benzina e diesel, ha l’imbarazzo della scelta tra proposte 100% elettriche e PHEV, quest’ultima sorprendente per i consumi misurati.

Punti di forza della BMW X1

Ampia gamma di motori

Esposizione elegante

abitabilità

Punti deboli della BMW X1