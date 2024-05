La nuova auto elettrica R5 E-Tech a 21.000 euro? La Renault ha deciso!

Due sono le informazioni da ricordare relative ai prezzi della nuova Renault 5 pubblicati oggi. Il primo è che la nuova city car d’epoca di Losange appare subito meno costosa della Zoé prima ancora di uscire dal catalogo. E non stiamo parlando di una versione ridotta all’osso, ma piuttosto di un’alternativa con una batteria da 52 kilowattora, un motore da 150 cavalli e una finitura techno che è già dotata di un doppio display Google Automotive da 10 pollici, un pompa di calore e un caricatore interno che può contenere fino a 11 kilowatt di potenza CA. Conta su 33.490 euro per questa nuova R5 E-Tech elettrica e 2.000 euro extra per la finitura Iconic 5, il tutto prima di detrarre il bonus di CO2.

L’auto elettrica R5 E-Tech ha un prezzo di 35.490 euro. © Alex Krasovsky

L’auto elettrica R5 E-Tech si avvicina finalmente ai 20.000 euro più bonus

Ma la seconda informazione è in definitiva più sorprendente. La Renault ha colto l’occasione per confermare l’arrivo di una R5 più economica nel 2025. Ed è ancora più economico, visto che viene venduto “a partire da 25.000 euro”. A questo prezzo competitivo il bonus statale deve ancora essere ritirato. Il prezzo di una nuova auto elettrica è attualmente fissato a 4.000 euro e non dovrebbe cambiare molto per il 2025, altrimenti metterà a repentaglio la crescita delle vendite di auto elettriche, che ha già subito un forte rallentamento negli ultimi mesi. All’inizio del 2025, la Renault 5 E-Tech da 40 kWh, al prezzo di 21.000 euro, prodotta in Francia, non è un’utopia.. Se necessario, sarebbe un successo per Losange che non ha mancato di calmare la tensione per le promesse di Luca De Meo, presentate nel 2021, di R5 a 20.000 euro, prima dell’irrigidimento del contesto industriale.

Dotazione ovviamente meno ricca

La Renault 5 EV base dovrebbe mantenere il suo bell’aspetto, anche se questo è un esempio. © Didier Rick

Per fare questo non è un miracolo, è stato necessario ridurre la capacità della batteria a 40 kWh. Ciò significa che invece dei circa 410 chilometri dichiarati da 52 kWh nel ciclo utile WLTP, dovremo invece fare affidamento su 300 chilometri di autonomia. In termini assoluti questo basta a un gran numero di automobilisti che sono già convinti dell’auto elettrica e il cui utilizzo quotidiano e le cui infrastrutture consentono loro di ricaricare ogni giorno la propria energia senza spiacevoli sorprese. Per quanto riguarda le prestazioni, saranno sicuramente un po’ inferiori perché questa batteria lascerà la scelta tra due motori, da 95 o 120 CV. Non fare affidamento nemmeno sulla pompa di calore, né sui due schermi da 10 pollici nella parte superiore del cruscotto e su Google Maps integrato. Verranno meno anche colori e materiali, e non ci sarà più l’assistente personale di Reno ad aiutarvi, così come il route planner, che resterà appannaggio delle versioni superiori. La silhouette chiara e gli interni di successo della R5 che già conosciamo rimarranno. A 21.000 euro, questi due argomenti potrebbero essere sufficienti.