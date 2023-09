La numero 1 del mondo Iga Swiatek sarà fantastica: “Sta diventando estenuante”

Nominata erede al trono WTA nel marzo 2022 in seguito allo shock del ritiro della regina regnante Ashleigh Barty, Iga Swiatek cederà la sua corona il 10 settembre ad Aryna Sabalenka dopo la sua eliminazione agli ottavi di finale degli US Open per mano di Jelena Ostapenko. La Lettonia è la rovina del polacco poiché ora è avanti per quattro a zero negli scontri diretti. La 28esima numero 1 del mondo, Iga Swiatek godrà di un regno di 75 settimane, il terzo regno consecutivo più lungo nella storia del tennis femminile dietro a Steffi Graf (186) e Martina Hingis (80).

“È stato tremendo, ma è diventato estenuanteLa vincitrice degli US Open 2022 ha raccontato la sua sconfitta. Devo essere in grado di fare quello che mi dice la mia squadra e quello di cui parlano grandi giocatori come Federer, Djokovic e Nadal: concentrarmi sui tornei, non sulla classifica. Di solito non mi interessano le statistiche, ma mi piacciono davvero. Mi sarebbe piaciuto restare il numero 1 ancora un po’. Quando ero giovane, volevo battere i record. Lo ha già fatto da quando è diventata la prima donna polacca a vincere uno Slam (Nota del redattore: Roland Garros 2020). Essere il numero 1 è fantastico e quando torni ti senti triste. I grandi giocatori sanno che possono tornare se lavorano duro, si concentrano sugli obiettivi giusti e crescono come giocatori. E sento che sto facendo progressi. Sono in grado di fare più cose. Questa stagione è stata davvero dura e intensa. “Sono felice di riposarmi un po’.”

“Forse non sono ancora abbastanza maturo.”

Quando si valuta questa epoca, non può che essere positivo. Dal punto di vista sportivo, Iga Swiatek (22 anni) ha dominato la stagione 2022 con otto titoli, tra cui due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open). Il tutto ottenendo una serie di 37 vittorie consecutive. Di fronte a una concorrenza più dura con Aryna Sabalenka e anche Elena Rybakina, era impossibile per la nativa di Varsavia mantenere lo stesso ritmo nel 2023. Con un titolo al Roland Garros e tre podi, la sua stagione non è affatto male. Anche a livello sportivo, l’ex numero uno del mondo non ha esitato a difendere cause che ritiene giuste. Il suo discorso chiaro e articolato sull’utilizzo di uno psichiatra nel suo lavoro ha anche fatto luce su un argomento che fino a qualche anno fa era ancora un tabù. D’altra parte, Iga Swiatek non ha mai nascosto il fatto che a volte era difficile accettare di convivere con il titolo di miglior giocatore del pianeta. Ne ha parlato nuovamente anche dopo la sua ricaduta a New York.

“Ci sono molte cose che avrei dovuto fare diversamente. Forse non ero ancora abbastanza maturo. Sicuramente la prossima volta che mi troverò nella stessa situazione, farò le cose diversamente, perché sì, è stato un po’ stressante e mi non dovrebbe Dovrebbe essere Il tennis è stressante in generale, ma devo accettarlo un po’ di più.