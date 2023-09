La controversa nuova regina Aryna Sabalenka: “Non sostengo la guerra”

Dopo aver eliminato Iga Swiatek agli US Open, lunedì prossimo, Aryna Sabalenka diventerà la 29esima donna a capitanare il WTA Tour e l’ottava a detenere la prima posizione nel ranking in singolo e doppio durante la sua carriera.

“Raggiungere questa classifica è qualcosa che sognavo fin da quando ero giovane”.Il 25enne è stato dichiarato vincitore degli Australian Open di quest’anno, ma ha anche raggiunto le semifinali al Roland Garros e Wimbledon. “Il 2023 è stato un anno fantastico per me e il mio team. Questa è la ricompensa per tutto il nostro duro lavoro. “Mi sento incredibile.”

D’altronde non è detto che il segreto bielorusso piaccia a tutti i protagonisti in pista. Data la sua nazionalità e la possibile amicizia con il presidente del suo paese, Alexander Lukashenko, un partecipante alla guerra in Ucraina, Aryna Sabalenka deve rispondere regolarmente a domande relative alla sua posizione.

“Lukashenko era presente alle nostre partite di Fed CupSabalenka ha spiegato durante il recente torneo Roland Garros. Stava facendo delle foto con noi. In quel momento non stava accadendo nulla di brutto in Bielorussia, Ucraina o Russia. Non sostengo la guerra. Non voglio che il mio Paese venga coinvolto in un conflitto. Non voglio che lo sport venga coinvolto nella politica, perché sono solo un giocatore di tennis. Non voglio immischiarmi in nessuna politica. Voglio solo essere un giocatore di tennis. “Non sostengo la guerra, il che significa che non sostengo Lukashenko in questo momento”.