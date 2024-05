La NASA e la Boeing hanno superato due ostacoli tecnici nel primo volo con equipaggio dello Starliner

Boeing e NASA hanno risolto due problemi tecnici con la navicella spaziale Starliner della compagnia, inclusa una “vulnerabilità di progettazione” che richiedeva una soluzione provvisoria, al fine di riportare la capsula in carreggiata per la sua prima missione con due astronauti nello spazio, hanno detto venerdì i funzionari.

La prima missione con equipaggio dello Starliner, un test ad alto rischio previsto per il 1° giugno, è stata deragliata all’inizio di questo mese a causa di una piccola perdita di elio scoperta nel sistema di propulsione poche ore prima del decollo dalla Florida. Le autorità hanno affermato che un attento esame, durato più di due settimane, ha concluso che la perdita non rappresentava un rischio significativo per gli astronauti.

“Non abbiamo un problema di sicurezza per noi, e sappiamo che abbiamo un problema che è conforme a quello che hanno gli altri”, ha detto prima della conferenza stampa Mark Nappi, il patron della Starliner di Boeing.

Il tanto atteso primo volo con equipaggio della navicella spaziale Starliner, con a bordo gli astronauti della NASA Sonny Williams e Butch Wilmore, è una missione di prova finale prima che la NASA possa certificare il veicolo per i voli di routine degli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questa sarà la seconda capsula per l’equipaggio statunitense insieme alla Crew Dragon di SpaceX, che inizierà a trasportare esseri umani nel 2020.

Le indagini della Boeing e della NASA sulla perdita di elio hanno portato gli ingegneri a scoprire un altro problema con il sistema di propulsione dello Starliner che il capo dell’equipaggio commerciale della NASA Steve Stitch ha definito una “debolezza progettuale”.

I modelli hanno dimostrato che una serie di problemi a cascata, ma altamente improbabili, durante la missione potrebbero disattivare i propulsori di emergenza della capsula e renderla incapace di tornare in sicurezza sulla Terra. I funzionari hanno affermato che una patch software ha risolto temporaneamente il problema della missione, ma Boeing e la NASA discuteranno della necessità di una soluzione più approfondita prima dei voli futuri.

“I dati dei test e dei voli confermano che questa tecnologia funziona”, ha detto Nabi, aggiungendo che gli astronauti hanno testato il sistema dopo aver implementato la patch.

Questo problema più ampio e la sua soluzione ad hoc hanno spinto la NASA a richiedere una nuova revisione dell’aeronavigabilità e a convocare un incontro approfondito di una giornata tra funzionari dell’agenzia, ingegneri Boeing e analisti indipendenti, per giustificare la capacità dello Starliner di volare in sicurezza.

L’incontro è previsto per mercoledì, tre giorni prima del lancio previsto di Boeing il 1 giugno alle 12:25 ET. Se necessario, Starliner ha la possibilità di volare anche il 2, 5 e 6 giugno.

Boeing, che inizialmente aveva tentato di lanciare lo Starliner il 6 maggio, è stata costretta a rispettare una di quelle date all’inizio di giugno.

Qualsiasi ritardo a partire dal 6 giugno potrebbe comportare settimane o addirittura mesi di ulteriori ritardi, poiché alcuni articoli deperibili a bordo della Starliner e del suo razzo Atlas 5, costruito dal progetto congiunto United Launch Alliance (ULA) di Boeing e Lockheed, dovrebbero essere sostituiti.

Ciò potrebbe iniziare a entrare in conflitto con altre priorità che ULA ha fissato sulla sua piattaforma di lancio, come il primo lancio da parte di Amazon dei suoi satelliti Kuiper e il secondo volo di ULA del suo nuovo razzo Vulcan, una dimostrazione molto ritardata che le consentirebbe di iniziare a lanciare missioni per il pianeta. Pentagono.

Boeing è un appaltatore di lunga data della NASA che ha costruito moduli per la decennale Stazione Spaziale Internazionale, ma non ha mai inviato esseri umani nello spazio, un’impresa che le continue difficoltà del programma Starliner hanno reso sfuggente.

Con anni di ritardo rispetto al programma e 1,5 miliardi di dollari di costi di sviluppo non pianificati, il successo dello Starliner è urgentemente necessario mentre Boeing lotta con le crisi in corso nel suo settore aeronautico.

Nel 2019, lo Starliner ha fallito nel suo tentativo di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, tornando sulla Terra quasi una settimana prima del previsto a causa di decine di problemi software, tecnici e amministrativi che hanno rimodellato il rapporto tra Boeing e NASA.

La navicella spaziale ha completato con successo un altro viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale nel 2022.