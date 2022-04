Google Meet mettra automatiquement fin aux appels sans réponse 5 minuti après les avoir initiés.

PARIGI, le 8 avr. (Bénin Actu/EP) –

Google un intégré une fonctionnalité dans la dernière mise à jour de son service d’appels video, Google Meet, qui met automatiquement fin aux appels. qui n’ont pas reçu de réponse quelques minutes après qu’ils aient commencé.

Afin d’accélérer les appels auxquels les autres utilisateurs ne répondent pas, l’entreprise alertera les personnes qui ont lancé l’appel et qui restent seules en communication cinq minutes après Google l’avoir lancé space, come le

Une fois ce délai écoulé, Google invia una notifica demandant à l’utilisateur s’il souhaite rester ou quitter la réunion. si dans les due minuti n’a pas reçu de réponse, il quitte automatiquement la réunion.

Questa funzionalità è disponibile per la versione dell’ufficio di Google Meet e per il sito Web dell’impresa. Appare iOS, qui sera disponibile a partire dal 18 aprile 2022.

Avec son extension, la société espère aiuta les membres d’un appel vidéo à. eliminare le situazioni où votre matériel audio o video est partagé de manière involontaire et non désirée.

Elle a égallement annoncé qu’elle arriverait sur les appareils Android, mais n’a pas précisé quand. Ce qu’il a déterminé, c’est qu’il sera disponible pour tous les utilisateurs de l’UE. Google Workspace e gli antichi client G Suite Basic et Business.ainsi que sur les comptes persistenti di Google.

Parallèlement à cette nouvelle fonctionnalité, Google an annoncé qu’il avait égallement mis à jour les contrôles de gestion de l’ »hôte versare le camere et co-hôtes, e centralizzare tutte le funzioni in un seul endroit dans il menu, situé en bas à droite.

Dans ce cas, cette mise à jour di Google Meet est uniquement destinée à. la versione dell’ufficio de l’applicazione.