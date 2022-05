Quale fascia media dovresti comprare?

Motorola ha recentemente lanciato uno smartphone di fascia media nel paese chiamato Motorola Edge 30. Lo smartphone compete con uno dei modelli più popolari di Samsung, il Galaxy M52 5G. Poiché entrambi sono disponibili a un prezzo simile, ci si potrebbe chiedere quale smartphone acquistare. In questo confronto, imparerai maggiori dettagli su come si confrontano gli smartphone.

Motorola Edge 30 vs Samsung Galaxy M52 5G

Il Motorola Edge 30 è dotato di un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporta HDR10+. Ha una risoluzione pixel di 405 pixel per pollice e presenta Corning Gorilla Glass 3. D’altra parte, il Galaxy M52 5G è dotato di uno schermo leggermente più grande con un display Super AMOLED Plus da 6,7 ​​pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ha una densità di pixel di 393 pixel per pollice ed è protetto da Corning Gorilla Glass 5. Quindi, nel complesso, il Samsung Galaxy M52 5G ha uno schermo leggermente migliore.

Quando si tratta di potenza di elaborazione, il Motorola Edge 30 viene fornito con il nuovo processore Snapdragon 778G Plus, che è un chipset nuovo di zecca. Ha otto core con una velocità massima di 2,5 GHz ed è accompagnato da una GPU Adreno 642L. secondo nanovisioneLo Snapdragon 778G Plus ottiene un punteggio di circa 548000 sulla scala Antutu, un punteggio eccellente per uno smartphone di fascia media.

Parlando di Samsung Galaxy M52 5G, viene fornito con Snapdragon 778G. È il predecessore del suddetto chipset ed è composto da otto core con una velocità massima di 2,4GHz. Il processore è accompagnato da una GPU Adreno 642L. Samsung Galaxy M52 5G è in grado di segnare circa 520.000 punti sulla scala Antutu, che equivale ai migliori dispositivi disponibili in questo segmento.

Quindi, qual è lo smartphone più performante tra questi due telefoni? La leggera differenza nei punteggi dei benchmark suggerisce che il Motorola Edge 30 Pro dovrebbe essere migliore. Tuttavia, entrambi gli smartphone dovrebbero avere la stessa velocità durante il multitasking o i giochi. Poiché il nuovo Snapdragon 778G Plus è costruito su un’architettura a 6 nm, dovrebbe essere migliore in termini di gestione della batteria, e quindi potrebbe essere la scelta migliore tra i due.

telecamera

Motorola Edge 30 viene fornito con una configurazione a tripla fotocamera. Il sensore principale di questo smartphone ha una risoluzione di 50 MP (con OIS). Il sensore secondario cattura anche foto ad altissima risoluzione da 50 megapixel. Funziona anche come una fotocamera macro. C’è poi una terza fotocamera che aiuta lo smartphone a gestire la profondità. La fotocamera frontale del Motorola Edge 30 è una fotocamera da 32 MP.

Mentre è possibile ottenere una risoluzione leggermente superiore con la fotocamera principale da 64 MP (senza OIS) sul Samsung Galaxy M52 5G, la fotocamera secondaria scatta foto ultra-wide da 12 MP e la terza fotocamera scatta foto macro da 5 MP. La fotocamera frontale del Galaxy M52 5G è una fotocamera da 32 MP. Mentre lo smartphone è in grado di scattare foto di alta qualità, il Motorola Edge 30 ha una configurazione versatile, oltre alla stabilizzazione.

La bestia più piccola e malvagia di tutte è qui. Preparati a prendere un nuovo di zecca # Galaxy M52 5G, il colosso più sottile e peggiore a soli 7,4 mm con processore Snapdragon 778G a 6 nm, miglior display FHD+ sAMOLED+ a 120 Hz e supporto per le bande Galaxy 5G-11. pic.twitter.com/D185gjqenx – Samsung Inde (Samsung India) 28 settembre 2021

batteria

Per quanto riguarda la batteria, il Motorola Edge 30 è dotato di una batteria da 4.020 mAh che supporta la ricarica cablata da 33 W. Mentre lo smartphone può durare un’intera giornata, è inferiore alla batteria da 5.000 mAh del Galaxy M52 5G. Sebbene il nuovo processore Edge 30 sia più efficiente, la grande capacità dell’M52 5G lo compensa. Entrambi gli smartphone vengono caricati tramite la porta Type-C 2.0.

Altre caratteristiche

Il Motorola Edge 30 è dotato di uno scanner di impronte digitali integrato, mentre il Galaxy M52 5G è dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Inoltre, il Motorola Edge 30 è leggermente più sottile dell’M52 5G. È inoltre dotato di altoparlanti stereo, che offrono una migliore esperienza audio per gli utenti che consumano contenuti sui propri smartphone. Entrambi gli smartphone dovrebbero ricevere gli ultimi aggiornamenti Android per qualche anno in più.

È importante notare che il Motorola Edge 30 è dotato di 13 bande 5G e il Samsung Galaxy M52 5G ha 11 bande 5G. Pertanto, il primo dovrebbe essere leggermente migliore alla ricezione cellulare.

Motorola Edge 30 vs Samsung Galaxy M52 5G: Conclusione

Motorola Edge 30 sarà disponibile in India per Rs 27.999. Inoltre, i clienti potranno ottenere ulteriori Rs. 2.000 sconti utilizzando le carte di credito HDFC. Con un prezzo effettivo di Rs 25.999, il Motorola Edge 30 è uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato. Il Samsung Galaxy M52 5G è disponibile su Amazon per Rs 23.999, rendendolo un’opzione per smartphone più conveniente. Coloro che desiderano uno scanner di impronte digitali in-display e un processore leggermente migliore dovrebbero optare per il Motorola Edge 30. D’altra parte, chi cerca un’opzione più economica può optare per il Galaxy M52 5G.