Goditi una luminosità delicata e appositamente progettata con questa luce notturna a LED connessa attualmente in vendita su Amazon!

Lampada connessa Wi-Fi con controllo vocale: Questa luce notturna è compatibile con Apple HomeKit, Siri, HomePod Mini, Apple Watch, Airpods, Amazon Alexa, Echo, Echo Dot, Google Assistant, Google Home e Google Nest. Puoi quindi usare solo la tua voce per accendere ed estendere la luce notturna, cambiare il colore o persino regolare la luminosità.

telecomunicazione: Questa lampadina può essere configurata con un dispositivo come Apple TV o iPad impostandolo come hub domestico. Sarai quindi in grado di controllare la luce notturna. Inoltre, puoi anche controllarlo tramite l’app Meross.