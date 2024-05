Sorprendentemente: Boeing non riparerà la perdita sullo Starliner prima del decollo

Il decollo è stato annullato all’ultimo momento il 6 maggio scorso – mentre i due astronauti dell’equipaggio erano già legati all’aereo – a causa di un problema alla valvola del razzo, che ora è stato riparato.

La NASA ha poi annunciato di aver rilevato una “piccola perdita di elio” sulla nave. Boeing ha spiegato che nel sistema di propulsione della nave viene utilizzato l’elio e ha detto che sta lavorando per risolvere il problema con la NASA.

Ma i funzionari hanno detto ai giornalisti che Boeing e la NASA avevano deciso di far decollare la navicella senza ripararla.

“Siamo in grado di gestire questa perdita, anche se il tasso è 100 volte maggiore”, ha affermato Steve Stich, un alto funzionario della NASA.

Ha spiegato che il problema riguarda solo uno dei 28 motori che comandano la nave, aggiungendo che alcuni voli sono già stati effettuati con perdite simili.

Mark Nappi, manager della Boeing, gli assicurò che riparare la perdita sarebbe stata un’operazione “abbastanza complessa” e avrebbe richiesto lo smantellamento della nave.

Invece di ripararlo, i team della NASA lo monitoreranno da vicino diverse ore prima del decollo previsto per il 1 giugno alle 12:25 in Florida.

Boeing sta svolgendo un ruolo importante in questa missione di test finale, che dovrebbe consentirle di dimostrare che la sua nave è sicura prima di iniziare le missioni regolari sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), quattro anni indietro rispetto a SpaceX.

Per la NASA, che ha ordinato questo veicolo dieci anni fa, anche i rischi sono alti: disporre di un secondo veicolo oltre a quello di SpaceX per il trasporto degli astronauti americani permetterebbe di rispondere meglio a “diversi scenari di emergenza, ad esempio in caso di un’emergenza.” “. Se si verifica un problema su una delle navi.